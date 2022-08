Dyplomatyczny zgrzyt. Ambasador Ukrainy wycofał zaproszenie dla niemieckiego polityka

Ustępujący ukraiński ambasador w Berlinie Andrij Melnyk uznał premiera Saksonii za „osobę niepożądaną” i wycofał zaproszenie do Ukrainy. To reakcja na wywiad, w którym niemiecki polityk nawołuje do „większego pragmatyzmu” w relacjach z Rosją.

Źródło: Frankfurter Rundschau/Wprost.pl