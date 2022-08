Kanclerz Scholz poparł rozszerzenie Unii, ale za cenę odrzucenia jednomyślności

Olaf Scholz w poniedziałek 29 sierpnia wezwał do dalszego rozszerzania Unii Europejskiej i włączenie do niej w przyszłości Ukrainy, Mołdawii oraz Gruzji. Polityk zastrzegł jednak, że może się to wiązać z koniecznością zmiany zasad podejmowania decyzji we Wspólnocie.

Kanclerz Niemiec podkreślał w Pradze, że w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej powinno „zewrzeć szeregi, rozwiązać stare konflikty i szukać nowych rozwiązań”. Zapewniał, że Niemcy będą kontynuować wspieranie Kijowa „tak długo, jak będzie to konieczne”. W swojej przemowie, zatytułowanej „Europa jest przyszłością” podkreślał, że Niemcy opowiadają się za rozszerzaniem Unii Europejskiej o kolejne kraje bałkańskie, Ukrainę, Mołdawię, a nawet Gruzję. Polityk zaznaczył przy tym, że „w takiej powiększonej Unii różnice pomiędzy krajami członkowskimi będą narastać tak samo, jak polityczne interesy, ekonomiczne problemy i obawy o bezpieczeństwo systemów socjalnych”. – Podczas gdy jednogłośność jest dziś potrzebna, z każdym kolejnym członkiem wzrasta ryzyko użycia weta przez pojedynczy kraj i powstrzymanie wszystkich pozostałych przed parciem do przodu – mówił. – Zaproponowałem więc stopniowe przejście na głosowanie większościowe w zwykłej polityce zagranicznej, ale także pozostałych obszarach, takich jak polityka podatkowa. Zdaję sobie sprawę, że będzie to miało reperkusje także dla Niemiec – zaznaczał Scholz. Podczas przemówienia na Uniwersytecie Karola kanclerz dodał, że w nadchodzących tygodniach Niemcy wyślą na Ukrainę kolejne dostawy broni. Oprócz zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej, radarów i dronów Niemcy miałyby też przyjąć na siebie dodatkowe zobowiązania, takie jak „wzmacnianie możliwości ukraińskiej artylerii i obrony przeciwlotniczej”.





