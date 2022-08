Prezydent Joe Biden ma powody do radości? Jest jedno „ale”

Z najnowszego sondażu, który został przeprowadzony przez firmę Gallup, wynika, że wzrasta poparcie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obecnie 44 proc. respondentów pozytywnie ocenia pracę Joe Bidena. Dla porównania – w lipcu jedynie 38 proc. badanych dobrze wypowiadało się o działalności prezydenta. Jednocześnie wciąż utrzymuje się wysoki wskaźnik krytycznych opinii. 53 proc. respondentów nie pochwala polityki, którą prowadzi Joe Biden.

Jak przypomina Bloomberg, poparcie dla prezydenta USA zaczęło spadać po wycofaniu się wojsk amerykańskich z Afganistanu w sierpniu 2021 roku. Na krytyczne opinie obywateli w stosunku do krajowych władz wpłynął także szybki wzrost inflacji.

Na początku sierpnia Joe Biden poinformował o zlikwidowaniu szefa Al-Kaidy przez amerykańskie służby. – Ludzie na całym świecie nie muszą już bać się okrutnego i zdeterminowanego zabójcy – mówił amerykański prezydent w wystąpieniu. Do polepszenia się wskaźnika poparcia dla Joe Bidena mógł przyczynić się również fakt, że ceny gazu w okresie letnim nie notowały skoków na dużą skalę, a wskaźnik inflacji nie rósł w rekordowym tempie, co wytrąciło krytykom prezydenta USA używane wcześniej argumenty.

Joe Biden w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę prezentuje się jako silny przywódca, który jednoznacznie wspiera zaatakowany przez okupantów kraj, a także nakłada sankcje na Rosję. Prezydent USA podkreśla, że stoi na straży niepodważalnych wartości i apeluje do sojuszników o to, aby dołożyli wszelkich starań, by Rosja odczuła błąd, który popełniła, rozpoczynając inwazję na Ukrainę na pełną skalę.

