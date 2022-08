Minister Anna Moskwa: Odczuwamy konsekwencje nieprawidłowego uregulowania Odry w XIX w. przez Niemcy

W Bad Saarow pod Berlinem miało miejsce posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska z udziałem minister z obu krajów: Anny Moskwy oraz Steffi Lemke. Podczas konferencji prasowej jako pierwsza głos zabrała niemiecka minister środowiska, która podkreśliła, że wciąż nie są znane dokładne przyczyny katastrofy ekologicznej na Odrze. Lemke wyjaśniła, że było wiele przyczyn, m.in. te, które zostały spowodowane przez człowieka.

Minister środowiska Niemiec kontynuowała również, że do skażenia Odry mogło dojść także w wyniku wprowadzenia substancji, które doprowadziły do zwiększenia zasolenia. To oraz wysoka temperatura wody, oraz niski stan rzeki mogły doprowadzić do powstania złotych alg i ich namnożenia. W wyniku wydzielania przez nie toksyn doszło do śnięcia ryb, małż oraz innych organizmów wodnych.

Katastrofa na Odrze. Niemiecka minister Steffi Lemke o raporcie końcowym

Kolejne wyniki mają być omawiane na wspólnej grupie roboczej. Lemke wyraziła nadzieję, że uda się ustalić sprawców zanieczyszczenia. Wyjaśnianie przyczyn katastrofy na Odrze ma zostać zakończone do 30 września. Wówczas ma zostać przedstawiony raport końcowy. Niemiecka minister środowiska podkreśliła, że nie zadziałał plan ostrzegawczo-alarmowy.

– Gdybyśmy dostali wcześniej informacje o stanie Odry ze strony polskiej, moglibyśmy zareagować szybciej. Wniosek jest taki, że trzeba zmodyfikować system ostrzegawczo-alarmowy. Komunikacja musi być jasna, szybka i przejrzysta – powiedziała Lemke. Dalej polityk z Niemiec zaznaczyła, że obecnie trzeba skupić się na regeneracji Odry. Ekosystem został bowiem mocno uszkodzony.

Skażenie Odry. Anna Moskwa o poszukiwaniu przyczyn śnięcia ryb

Głos zabrała również minister Moskwa, która potwierdziła termin dotyczący raportu. Podkreśliła, że pierwsze przypadki śnięcia ryb pojawiły się jeszcze przed odcinkiem transgranicznym i to tam najmocniej trzeba szukać przyczyn. Sytuacja w woj. zachodniopomorskim miała być z kolei efektem tego, co wydarzyło się wcześniej.

Polska minister klimatu i środowiska ujawniła, że rozmowy dotyczyły również inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. – Po stronie polskiej będziemy kontynuować prace modernizacyjne. Odra w wieku XIX w Polsce została uregulowana, wtedy jeszcze technikami niemieckimi, nie do końca prawidłowo. Do dzisiaj odczuwamy tego konsekwencje – zaznaczyła. Minister Moskwa dodała w serii pytań, że celem jest, aby „naprawić koryto rzeki, aby Odra odzyskała swoją dynamikę”.

