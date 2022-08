Andrzej Duda w Gorzowie Wielkopolskim. Incydent przed wystąpieniem prezydenta

We wtorek 30 sierpnia Andrzej Duda udał się do Gorzowa Wielkopolskiego, by tam upamiętnić wydarzenia z 31 sierpnia 1982 roku. W mieście odbył się wówczas protest w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych przeciwko stanowi wojennemu. Z tej okazji prezydent odsłonił instalację upamiętniającą Gorzowski Sierpień. Odznaczeni zostali uczestnicy tych wydarzeń

Gwizdy i okrzyki przed wystąpieniem prezydenta w Gorzowie

Gdy prezydent miał rozpocząć przemówienie, rozpoczęły się okrzyki: „Lech Wałęsa” . Po chwili inicjatywę przejęli zwolennicy prezydenta, którzy zaczęli skandować „Andrzej Duda” . Kontrmanifestanci odpowiedzieli gwizdami.

Aby stonować emocje, głowa państwa poprosiła o zajęcie miejsc. Gdy sytuacja się uspokoiła, Andrzej Duda rozpoczął wystąpienie. – Solidarność zwyciężyła i jest tutaj dzisiaj z nami! Jest z nami w osobach bohaterów tamtych dni, ludzi Solidarności w szerokim tego słowa znaczeniu, którzy stali wtedy tu, na tym placu, pod gorzowską katedrą, przy białym krzyżu, po to, by pokazać, że mimo komunistycznej próby zniewolenia są wolni – mówił prezydent w Gorzowie Wielkopolskim. Andrzej Duda zaznaczył, że dzisiaj Solidarność jest symbolem wolnej i niepodległej Polski, nie tylko tu, w Gorzowie i w Rzeczypospolitej, ale i na całym świecie.

– Spotykamy się w rocznicę wydarzeń, które legły u podstaw największego na świecie związku zawodowego, a zarazem ruchu społecznego, jakim była i jest Solidarność – mówił Andrzej Duda.

Duda o protestach: To jest właśnie wolna Polska

Prezydent nawiązał też do głosów sprzeciwu, które dziś wyrażane są wobec władzy. – Tak, to, że dzisiaj wolno swobodnie protestować, to jest wasze wielkie zwycięstwo. To, że dzisiaj można swobodnie wyjść i powiedzieć: „nie podobają mi się decyzje władz miejskich, wojewódzkich, powiatowych, rządu, czy nie podobają mi się decyzje prezydenta” – to jest wasza wielka zasługa. O to walczyliście, to jest właśnie wolna Polska – mówił Andrzej Duda. Po słowach prezydenta rozległy się oklaski.

Czytaj też:

Jerzy Buzek dla „Wprost”: Wojna zweryfikowała stan rosyjskiej armii i polskiego górnictwa