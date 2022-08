Wałęsa nie weźmie udziału w obchodach rocznicy Sierpnia '80. „Postanowiłem zająć się tylko sobą”

31 sierpnia mijają dokładnie 42 lata od zakończenia strajku w Stoczni Gdańskiej oraz podpisania przez delegatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na czele z Lechem Wałęsą tzw. Porozumień Sierpniowych. W ramach zawartej umowy rząd zgadzał się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych oraz ograniczenie cenzury. W efekcie utworzono NSZZ „Solidarność”.

W ramach obchodów 42. rocznicy sierpniowych wydarzeń zaplanowano szereg uroczystości. Świętowanie rozpocznie się od łożenia kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 i otwarcia historycznej stoczniowej Bramy nr 2. Przemówienia mają wygłosić m.in. wiceszef KE Margaritas Schinas oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Oddzielne uroczystości zaplanowali związkowcy z „Solidarności”. W obchodach weźmie udział Andrzej Duda.

Sierpniowe uroczystości bez Lecha Wałęsy

Na uroczystościach zabraknie natomiast Lecha Wałęsy. – Postanowiłem nie brać już więcej udziału w rocznicowych obchodach (podpisania Porozumień Sierpniowych) – przekazał były prezydent w rozmowie z „Faktami” TVN. Polityk wyjaśnił swoje powody. – Zrobiłem wszystko, na ile miałem sił i mądrości, dla Polski. A teraz zmęczony, schorowany, postanowiłem zająć się tylko sobą. Podpisanie Porozumień Sierpniowych znaczy dla niego dużo, ale traktuje to wydarzenie jako historię – tłumaczył Lech Wałęsa. – Dziś są nowe wyzwania, nowe potrzeby, a ja jestem człowiekiem, który żyje dziś i jutro, a wczoraj mnie mało interesuje – dodał.

Swoją obecnością obchody rocznicy uświetni natomiast Danuta Wałęsa. Pytana o to, czy zastąpi męża odparła: niestety, muszę. – Ja jestem jako ja, nie jako on, (nie) jako reprezentująca męża. Będę ja jako ja, Danuta Wałęsa, polska kobieta – zaznaczyła.

Lech Wałęsa wypoczywa w sanatorium

7 sierpnia Lech Wałęsa trafił do szpitala, o czym sam poinformował na Facebooku. „Bywa i tak” – napisał pod zdjęciem, na którym widać go leżącego na szpitalnym łóżku i podpiętego do aparatury. Były prezydent nie ujawnił jednak, co mu dolega.

Po pobycie w szpitalu Wałęsa odbywa rekonwalescencję w sanatorium w Lądku-Zdroju na Dolnym Śląsku. Pobyt w uzdrowisku również szczegółowo relacjonuje na Facebooku. Zamieścił między innymi zdjęcia z zabiegów – w masce tlenowej i w czasie leczniczej kąpieli, a także ze spacerów po miejscowości, w czasie których pozuje do zdjęć ze spotkanymi tam kuracjuszami.

Czytaj też:

Lech Wałęsa kuruje się w sanatorium. „W sobotę jeździłem na rowerze, a w niedzielę w kościele padłem”