Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej podjęła pierwszą decyzję

Izba Odpowiedzialności Zawodowej podjęła decyzję w środę na posiedzeniu jawnym. Wniosek o uchylenie immunitetu sędzi sądu rejonowego Marii C. z Wejcherowa złożyła rok temu w ówczesnej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prokuratura Rejonowa w Gdańsku-Wrzeszczu. Prokuratorzy chcą ją pociągnąć do odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku na skrzyżowaniu i potrącenie pieszego. Poszkodowany doznał licznych złamań.

Prowadzący rozprawę sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz, uzasadniając decyzję o uchyleniu immunitetu Marii C., wskazał że uprawdopodobniono w dostateczny sposób, że do wypadku doszło na skutek błędu kierującej pojazdem i nie ma podstaw do przyjęcia, że do zdarzenia przyczynił się pieszy. Sędzia zaznaczył, że choć prokuratura zakwalifikowała wypadek jako „lekki”, to nie można uznać, że czyn miał „znikomy stopnień społecznej szkodliwości”.

Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana

13 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, likwidującą Izbę Dyscyplinarną i ustanawiającą w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Nowa izba zaczęła funkcjonować w połowie lipca.

Na początku sierpnia I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wylosowała nazwiska 33 kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród nich prezydent wybierze 11-osobowy skład nowego organu. Do czasu decyzji Andrzeja Dudy orzekać będzie tymczasowy, pięcioosobowy skład wskazany przez Manowską. Tworzy go troje tzw. „starych” sędziów i dwoje wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Ważą się losy zawieszonych sędziów

Przed sędziami pracowity wrzesień. Zajmują się oni między innymi sprawami sędziów, którzy na miesiąc zostali zawieszeni przez prezesów ich sądów albo ministra sprawiedliwości, albo zostali zawieszeni bezterminowo. Onet zwracał uwagę, że wszystkie te sprawy dotyczą zawieszenia za kwestionowanie statusu nominatów nowej KRS, lub za podważanie decyzji samej Izby Dyscyplinarnej, której nie uznawały europejskie trybunały.

