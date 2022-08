Janusz Kowalski: Nie ma zgody, aby władze Niemiec i Olaf Scholz utrzymywały rasistowskie rozporządzenie

Solidarna Polska wniosła do Sejmu projekt uchwały dotyczącej uchylenia przez Niemcy „Dekretu Hermanna Goeringa” z 1940 roku. Na jego mocy wszystkie organizacje polonijne w III Rzeszy zostały zlikwidowane, a ich majątek został skonfiskowany. Janusz Kowalski zwrócił uwagę na konferencji prasowej, że w Niemczech wciąż obowiązuje to „rasistowskie i antypolskie prawo”. Polityk dodał, że prawo to zostało również wymierzone w Żydów.

Partia Zbigniewa Ziobry zażądała „cofnięcia tego prawa i oddania obywatelom Niemiec narodowości polskiej majątku”. – Nie ma zgody na to, by władze państwa niemieckiego i kanclerz Olaf Scholz, który tyle mówi o praworządności, utrzymywały antypolskie i rasistowskie rozporządzenie – podkreślił Kowalski. Polityk Solidarnej Polski zapowiedział również wysłanie listu do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z żądaniem bezwzględnego wsparcia postulatu polskiego państwa.

Solidarna Polska apeluje do władz Niemiec o uchylenie „Dekretu Hermanna Goeringa”

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreślił, że łącznie ofiarą „barbarzyńskiego i nieludzkiego prawa” padło prawie 1,5 miliona ludzi. Polityk również domagał się przywrócenia praworządności w Niemczech, zwrócenia Polakom nieruchomości oraz zrehabilitowania ofiar. – Zgodnie z ustawą federalną z 1956 r., konfiskata majątków w 1940 r. miała miejsce ze względu na nacjonalistyczną postawę mniejszości polskiej w Niemczech. To absolutnie haniebne – dodał.

Na podstawie „Dekretu Hermanna Goeringa” przejęto majątek Związku Polaków w Niemczech, który posiadał m.in. wiele kamienic. Zajęto również majątek polonijnego Banku Robotników w Bochum, zaanektowano m.in. 60 szkół powszechnych, gimnazja, instytucje finansowo-kredytowe, biblioteki oraz przejęto lokaty bankowe należące do polskich organizacji. Łącznie w Niemczech zabrano Polakom 1910 przedmiotów majątkowych.

