Donald Tusk nawiązał do słów Jarosława Kaczyńskiego. „Mi na Bawarii przecież musi bardzo zależeć”

Rafał Trzaskowski podkreślił, że na Campusie Polska Przyszłości doszło do różnych przeżyć. Przywołał m.in. historie, kiedy do samorządowców przychodzą rodzice i „załamuje się głos oraz kręci łza w oku”. – Politykom PiS-u chyba się nigdy łza w oku nie zakręciła, oni nawet jak są razem, trzymają się za ręce u ojca Tadeusza Rydzyka, to nie ma tam żadnych pozytywnych emocji, tylko czysty cynizm – powiedział prezydent Warszawy.

Campus Polska przyszłości. Rafał Trzaskowski zaprosił lidera PO

Donald Tusk nawiązał z kolei do słów jednego z gości Campusu, dla którego polityka za bardzo przypomina walkę mma oraz że potrzebni są prymusi. Były premier stwierdził, że „do walki o przyszłość potrzebni są wojownicy”. – My dzisiaj znajdujemy się w sytuacji naprawdę krytycznej. Tu naprawdę jest bój o wszystko. Na wschodzie jest wojna, z zachodem rząd PiS-u zgotował nam zimną wojnę, dziś inflacja osiągnęła kolejne rekordy, zapanowała zupełna cisza ws. pandemii – wymieniał.

Były premier wspomniał także o utracie suwerenności przez Polskę. Według Tuska trzeba się bić o swoje marzenia, nadzieje i wszystko, co dotyczy własnego życia. – I tylko w czasie gorącej wojny, ale w każdym miejscu na ziemi i w każdej chwili waszego życia. O rzeczy najdroższe, najważniejsze, o to, co kochacie. Każdy prymus się przyda. Ja będę mobilizował wojowników, po to, aby zwyciężyć i aby za rok zobaczyć łzy w oczach dzisiejszych rządzących, funkcjonariuszy PiS-u – mówił Tusk.

Donald Tusk o wielkiej konwencji programowej w październiku

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapowiedział również „wielką konferencję programową” w październiku. – Ta przyszłość, prawa człowieka, przyszłość w Europie, skuteczna walka z inflacją – tak, to wszystko, ten pakiet jest gotowy. Pracujemy nad szczegółami. Będę was serdecznie zapraszał do współpracy, tych wszystkich, dla których PO jest ok, żebyśmy dopracowali wasze pomysły, nasze pomysły – podkreślił Tusk.

Podczas Campusu politycy odpowiadali również na pytania uczestników z sali. Jeden z mężczyzn zapytał o przyszłość woj. podkarpackiego oraz polityki południowo-wschodniej. Na to pytanie odpowiedział Tusk. – Może pan być zupełnie spokojny o mój stosunek do Podkarpacia. Jarosław Kaczyński powiedział, że Podkarpacie to taka polska Bawaria. No komu jak komu, ale mi na Bawarii przecież musi bardzo zależeć – zapewnił były premier.

