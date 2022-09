83. rocznica wybuchu II wojny światowej. Premier w Wieluniu: Dziś musimy wszyscy stać na straży prawdy

1 września przypada 83. rocznica wybuchu II wojny światowej. Przed godz. 5 rano rozpoczęły się uroczystości na Westerplatte z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. O 4.45 zawyły syreny alarmowe, upamiętniające rozpoczęcie ataku niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein. Z kolei premier Mateusz Morawiecki pojawił się przed 5. rano w Wieluniu.

Premier w Wieluniu: 83 lata temu też był pogodny poranek

– 83 lata temu też był pogodny poranek, tak jak dzisiaj. Wkrótce miał nadejść świt – zaczął swoje przemówienie szef rządu. – Ale dla wielu mieszkańców Wielunia ten świt nigdy nie nadszedł. Bo właśnie tutaj 46 ton bomb zrzuconych na Wieluń znaczyło pierwsze kroki na szlaku II wojny światowej, najkrwawszej wojny w dziejach ludzkości. To właśnie bezbronny Wieluń padł ofiarą bardzo skalkulowanej polityki, polityki zastraszenia, polityki zniszczenia – przypomniał Morawiecki.

Następnie premier zacytował słowa Adolfa Hitlera, które ten wypowiedział tuż przed rozpoczęciem wojny do generałów Wehrmachtu - „Niech litość nie ma dostępu do waszych serc. Dokonajcie zniszczenia”. – Nawet nie zniszczenia. Unicestwienia, anihilacji. W Generalplan Ost zaplanowanym w gabinetach niemieckich elit Polska miała być zniszczona niemal całkowicie. Polacy mieli być wymordowani, jak to wyliczono, w 85 proc., a pozostałą część miała być niewolnikami narodu panów. Ten plan realizowano z brutalną konsekwencją od pierwszych dni wojny, od pierwszych godzin wojny tu w Wieluniu i okolicznych wioskach, gdzie żywcem palono mieszkańców – podkreślił. Zwracał też uwagę na niszczenie śladów zbrodni przez hitlerowców.

– Dlatego kiedy przypominamy tamte dni, musimy mieć świadomość, że cała niemiecka machina zbrodni brała udział w unicestwieniu Polski. Polska straciła kilkanaście milionów ludzi, w tym ponad 5 mln zostało zamordowanych, część pozostała poza granicami kraju na zawsze – mówił Morawiecki. – Często zapominamy, że za każdym człowiekiem kryje się prywatna, indywidualna, osobista tragedia, koszmar wojny.

83. rocznica wybuchu II wojny. „Musimy stać na straży prawdy”

Premier podkreślał, że „musimy dziś pamiętać, dbać o prawdę, o zadośćuczynienie” i dziękował „wszystkim, którzy przyczyniają się do podtrzymania tej pamięci, także tej, którą jeszcze nie dawno próbowano zakłamać”.

– Dziś musimy wszyscy stać na straży prawdy w imieniu tamtych ofiar. Musimy stać na straży prawdy o przeszłości także po to, aby budować przyszłość. Musimy iść w przyszłość razem z tymi, którzy zginęli, zostali zamordowani w okrutny, bestialski sposób przez niemieckich najeźdźców. Aby ta przyszłość była rzeczywiście w pełni szczęśliwa – zakończył swoje wystąpienie Mateusz Morawiecki.

