Radosław Sikorski zadeklarował, że jest gotów zagłosować na PiS. Podał warunek

Radosław Sikorski nie wierzy, że PiS zdoła otrzymać reparacje wojenne. Europoseł PO powiedział, że jeśli partia Jarosława Kaczyńskiego zdoła to załatwić do wyborów, to zagłosuje na to ugrupowanie.

Na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono w czwartek 1 września kwotę reparacji wojennych, których Polska ma zamiar domagać się od Niemiec. Według wyliczeń suma polskich strat w czasie II wojny światowej wyniosła ponad 6 bilionów złotych. Do sprawy odniósł się w TVN24 Radosław Sikorski. – Mam wrażenie, że im bardziej rośnie inflacja i raty kredytów, tym więcej PiS mówi o reparacjach, no bo im nie idzie rządzenie czy uzyskiwanie tych pieniędzy, które są w zasięgu ręki od Unii Europejskiej. Tego nie potrafią, więc rozdrapywanie spraw sprzed 80 lat, z których nic dobrego nie wyniknie w sensie jakiejś korzyści dla Polski. Na tym wzmożeniu reparacyjnym, mogę się z panią redaktor założyć, Polska finansowo straci – powiedział europoseł PO do Moniki Olejnik. Reparacje wojenne. Europoseł PO wskazuje na furtkę Sikorski przekonywał, że „w sensie moralnym reparacje wojenne nam się należą”, ale pod względem prawnym oszukali nas Sowieci. Według byłego szefa MSZ PiS powinno domagać się reparacji od Rosji Władimira Putina. Sikorski wskazał, że istnieje nawet pewna furtka. – Jeśli USA ogłoszą, że Rosja jest państwem sponsorującym terroryzm, to wtedy będzie można wobec Rosji dochodzić części tych funduszy w amerykańskich sądach i to może jest jakiś patent – tłumaczył. Zdaniem europosła Platformy Obywatelskiej „nie ma szans”, aby Polsce udało się uzyskać reparacje od Niemiec. Wyjaśnił, że sprawa jest przesądzona, bo podpisaliśmy traktat graniczny. – Jest sposób. Trzeba te Leopardy (czołgi – red.), które nam Niemcy dali, odwrócić o 180 stopni, napisać „Rudy 102” i zająć Berlin znowu – ironizował Sikorski. Radosław Sikorski: Uważam, że Jarosław Kaczyński jest podłym człowiekiem Były szef polskiej dyplomacji skomentował również osoby krytykujące domaganie się reparacji wojennych od Niemiec. – Jeśli Prawo i Sprawiedliwość do wyborów załatwi reparacje, to jestem gotów na nich zagłosować – zapewnił Sikorski, po czym się uśmiechnął. Europoseł zapytał również, „jak trzeba być podłym, żeby zagrywać politycznie o parę głosów”. – To po prostu podłość – zakończył Sikorski, który tym określeniem nazwał także Jarosława Kaczyńskiego. Czytaj też:

