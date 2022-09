Marek Suski oburzony postawą Niemiec: To jest po prostu skandal i absolutnie się z tym nie zgadzamy

W czwartek oficjalnie przedstawiono raport o stratach Polski w czasie II wojny światowej. – Dzisiaj na Zamku w Warszawie już zupełnie ostatecznie zostanie podjęta i ogłoszona decyzja o tym, że Polska wystąpi o reparacje wojenne, o odszkodowania za to wszystko, co Niemcy uczynili w Polsce w ciągu lat 1939-1945 – oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. W reakcji na żądanie Polski niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że „stanowisko niemieckiego rządu nie uległo zmianie, sprawa reparacji została zakończona”.

Reparacje wojenne dla Polski. „Złoto, które wywieźli też się nie rozpłynęło we mgle”

O tym, że reparacje się Polsce należą, przekonywał w piątek w Polskim Radiu 24 poseł PiS Marek Suski. – Niemcy twierdzą, że sprawa jest zamknięta. Tyle tylko, że to oni na nas napadli, oni nam wymordowali obywateli, to oni nas okradli, zniszczyli nam kraj. Nie ma w świecie takich obyczajów, że agresor, zbrodniarz będzie mówił: dokonaliśmy wam zbrodni, ale sprawa jest nieaktualna, niczego wam nie damy, nic się wam nie należy. To jest po prostu skandal i absolutnie się z tym nie zgadzamy. Będziemy się domagać reparacji od Niemiec – mówił polityk PiS.

Suski wskazywał, że „część z tych pieniędzy” zabranych w czasie II wojny „podobno gdzieś tam jest”. – Złoto, które wywieźli też się nie rozpłynęło we mgle. Ale nic nam nie chcą oddać – stwierdził. – Z drugiej strony, ci którzy w Polsce będą mówić, że nam się nic nie należy, przekreślają wszystkie ofiary. Być może to będzie tak, że będą głosić, że były polskie obozy koncentracyjne – dodał.

Poseł przekonywał, że „zbrodnie wojenne i zbrodnie ludobójstwa się nie przedawniają”, a „to, co Niemcy robili w Polsce w czasie II wojny światowej w stu procentach wypełnia znamiona zbrodni ludobójstwa”.

Reparacje od Rosji? Suski: W jaki sposób wyegzekwować roszczenia?

Suski został też zapytany, czy powinien też zostać przygotowany podobny raport dotyczący działań Rosji. – Możemy przygotować, tylko widząc to, co robi Rosja, to jest kraj zupełnie niecywilizowany. Tam po prostu obowiązują bandyckie zasady. W jaki sposób od Rosji wyegzekwować jakiekolwiek roszczenia, skoro Rosja używa bomb? Niemcy mówią, że są cywilizowanym krajem, że przestrzegają międzynarodowych zasad. No to jeżeli są cywilizowanym krajem to powinni przystąpić do negocjacji i wypłacić nam reparacje. A jeżeli mówią nie, to są tacy sami jak Rosja – stwierdził poseł PiS.

