Ostatnia aktywność Krzysztofa Ziemca wywołała komentarze. Jednoznaczna odpowiedź TVP

W czwartek 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach Polski w czasie II wojny światowej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podczas uroczystości padła ważna deklaracja. – Dzisiaj na Zamku w Warszawie już zupełnie ostatecznie zostanie podjęta i ogłoszona decyzja o tym, że Polska wystąpi o reparacje wojenne, o odszkodowania za to wszystko, co Niemcy uczynili w Polsce w ciągu lat 1939-1945 – stwierdził Jarosław Kaczyński.

– Taki jest nasz cel i to cel wpisujący się w całą koncepcję odbudowy normalności, normalności jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego. Bo dziesiątki państw na świecie, oczywiście w bardzo różnym wymiarze, niekiedy minimalnym, ale jednak uzyskała odszkodowanie od Niemiec, natomiast Polska nie uzyskała – dodał polityk.

Ziemiec poprowadził konferencję o reparacjach. Jak sprawę komentuje TVP?

Wydarzenie, na którym padła ta deklaracja, poprowadził Krzysztof Ziemiec, dziennikarz związany z Telewizją Polską i RMF FM. „Krzysztof Ziemiec występuje w roli uprzejmego obłaskawiacza władzy" – napisał Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. „A już w sobotę rano zapraszamy do wolnych mediów na »Gościa Krzysztofa Ziemca«” – skomentował Maciej Bąk, reporter Radia ZET. „Show ws. reparacji prowadzi p. Ziemiec, który właśnie składa hołdy politykom PiS. Trzeba zapamiętać na wypadek, gdyby zaczął publicznie uznawać się za dziennikarza” – napisał na Twitterze Bartosz Wieliński z „Gazety Wyborczej”.

„Nie dość, że branżowy portal powiela głupoty o jakimś show, partyjnym evencie i hołdach, czego nie było, to jeszcze pisze nieprawdę! To nie ja czytałem raport i nie dotyczył on reparacji tylko strat wojennych. A opracował go cały zespół ekspertów. Tak ma wyglądać wiarygodność?!” – odniósł się do publikacji Press.pl Krzysztof Ziemiec.

Portal Wirtualne Media zwrócił się do TVP z pytaniem, czy zdaniem nadawcy dziennikarz może udzielać się w tego typu uroczystościach i czy nie stoi to w sprzeczności z regułami zawodu. „Zaprezentowany w 83. rocznicę agresji Niemiec na Polskę raport dotyczący strat i skali zniszczeń, jakich dopuścili się Niemcy podczas II wojny światowej powstał w oparciu o prace zespołu parlamentarnego. Samo wydarzenie należy uznać za przełomowe i niezwykle ważne z punktu widzenia polskiej racji stanu, która z zasady nie może być sprzeczna ze standardami zawodowymi” – odpowiedziała Telewizja Polska.

