Kaja Godek znów walczy z „gender” w szkołach. Jej fundacja opublikowała wzór oświadczenia dla rodziców

Zarówno Kaja Godek jak i Ordo Iuris od lat walczą z „gender” w szkołach. Nie odpuszczają też w rozpoczętym właśnie nowym roku szkolnym. „W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym przygotowaliśmy specjalne oświadczenie dla rodziców, które zabezpieczy dzieci przed uczestnictwem w prowadzonych w szkole warsztatach genderowych” – poinformowała na Facebooku Fundacja Życie i Rodzina. W tym samym poście organizacja wskazuje, że „zwalcza aborcję i powstrzymuje antyrodzinne ideologie”.

Wzór „oświadczenia” można pobrać za darmo ze strony fundacji. „Druk trzeba pobrać i wydrukować, a następnie dostarczyć do swojej szkoły. Warto wziąć potwierdzenie złożenia pisma, np. pieczątkę szkoły i podpis osoby przyjmującej na kopii” – instruuje fundacja Kai Godek.

Wzór oświadczenia

W oświadczeniu rodzin nie wyraża zgody na udział ucznia w „jakichkolwiek formach zajęć, warsztatów, wykładów, spotkań lub w innych wydarzeniach o tematyce związanej z seksualnością człowieka, antykoncepcją, tożsamością płciową, tzw. płcią społeczno-kulturową, szkoleniach równościowych, antydyskryminacyjnych, na tematy związane z tolerancją, niedyskryminacją i pokrewne, których tematyka wykracza poza treści podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia”. Z kolei – jak czytamy – „w sposób szczególny” nie zgadza się na udział w zajęciach prowadzonych przez „organizacje i prelegentów zewnętrznych”.

„Moje dziecko może uczestniczyć w podobnych zajęciach jedynie po zapoznaniu mnie z treściami, jakie mają być prezentowane uczniom oraz po wyrażeniu przeze mnie stosownej zgody w formie pisemnej” – brzmi oświadczenie.

We wzorze zawarto też brak zgody rodzica na to, by dziecko zwracało się do „innych osób w szkole za pomocą zaimków i/lub imion innych niż wynikające z płci biologicznej danej osoby” ani do „traktowania jakiejkolwiek osoby na terenie szkoły w sposób sprzeczny z jej płcią biologiczną”.

Groźby prawne pod adresem szkoły

Na koniec stwierdzono w oświadczeniu, że rodzic podejmie kroki prawne wobec szkoły jeśli szkoła „nie zastosuje się do oświadczenia”.

