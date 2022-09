Bogusław Sonik rezygnuje z wyborów do Sejmu. Powód? Zapowiedź Tuska

W ostatnim dniu Campusu Polska Przyszłości doszło do spotkania Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. Politycy odpowiadali na pytania zgromadzonych, a jednym z tematów była aborcja. – Aborcja do 12. tygodnia (ciąży – red.) jest decyzją kobiety, a nie księdza, prokuratora czy działacza partyjnego. Zapisaliśmy to jako konkretny projekt i będziemy w stanie zaproponować go Sejmowi pierwszego dnia po wyborach – powiedział lider Platformy Obywatelskiej.

– Nie rozstrzygamy, czy aborcja jest okej, czy nie. Rozstrzygamy, kto powinien podejmować taką decyzję. To kobieta jest odpowiedzialna za ciążę, a później za wychowanie dzieci – dodał. – Jeśli dzisiaj mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tej decyzji (o aborcji – red.), to nie będę chciał się później wstydzić, dlatego że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. To macie zagwarantowane – oświadczył.

Bogusław Sonik z PO rezygnuje z wyborów do Sejmu. Powód? Zapowiedź Tuska

Wypowiedź Donalda Tuska szybko zyskała rozgłos i jest szeroko komentowana. Jak ustaliła Interia, były opozycjonista z czasów PRL, konserwatysta Bogusław Sonik postanowił niejako wyprzedzić zapowiadany przez byłego premiera rozwój wydarzeń. – Nie chcę nikomu dawać okazji skreślenia mnie z listy, dlatego zamierzam wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego – powiedział poseł. – Tam nie ma wymogów dotyczących aborcji – dodał Bogusław Sonik. W wyborach parlamentarnych, które odbyły się w październiku 2019 roku, polityk startował z okręgu krakowskiego. Zdobył ponad 17,4 tys. głosów.

Czytaj też:

Mularczyk ostro o Tusku. Wspomniał o „nazistowskim planie depopulacji”