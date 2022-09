Antoni Macierewicz o sprawie raportu z katastrofy smoleńskiej. Kuriozalna odpowiedź

Dziennikarka Gazety Wyborczej Justyna Dobrosz-Oracz zaczepiła na sejmowych korytarzach Antoniego Macierewicza. – Co z pana raportem smoleńskim? Dlaczego nie ma żadnych ruchów dyplomatycznych? Jest raport, który wyszedł kilka miesięcy temu i ja nie widzę żadnych prawnych konsekwencji – dociekała reporterka. Szef podkomisji smoleńskiej odesłał dziennikarkę do stacji TVN.

Odpowiedź polityka zaintrygowała Dobrosz-Oracz, która zaznaczyła, że to „przecież nie TVN rządzi”. – To bardzo ważne, żeby mówić prawdę o sprawie smoleńskiej, żeby cytować raport, żeby go analizować – tłumaczył Macierewicz. Reporterka dopytała wiceprezesa PiS, czy „nie jest rozczarowany, że nie ma żadnych konsekwencji politycznych raportu?” – Pracował pan nad nim i rząd go zlekceważył – zauważyła.

Antoni Macierewicz o raporcie smoleńskim. „Rząd się tym zajmuje”

– To jest nieprawda. Państwo taką propagandę robicie. Rząd się tym zajmuje – przekonywał Macierewicz. Szef podkomisji smoleńskiej polecił Dobrosz-Oracz, aby to ona sama ustaliła, co się w tej sprawie dzieje i powtarzał, że dziennikarka się myli. – Przewodniczący komisji nie zajmuje się dyplomacją, tylko badaniem. Ja nie jestem ani ministrem spraw zagranicznych, ani ambasadorem – przypomniał.

Macierewicz zarzucił reporterce, że „jej system polega na pytaniu osób, które nie mają pełnej wiedzy w tej sprawie i atakowaniu rządu, zamiast zadawać takie pytania osobom kompetentnym”. – To jest naprawdę działanie, które nie ma nic wspólnego z uczciwą informacją – zakończył polityk Prawa i Sprawiedliwości.

