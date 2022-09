Premier Morawiecki przyznał, że mylił się co do Platformy Obywatelskiej. „Czerwona kartka”

Szef rządu stwierdził, że przeciwnicy Zjednoczonej Prawicy próbują posługiwać się wyłącznie emocjami. Oskarżył rywali z opozycji o wysyłanie na spotkania wyborcze „bojówek”. Najmocniej uderzył jednak przy okazji tematu reparacji wojennych od Niemiec. – Do tej pory byłem przekonany, że nasi przeciwnicy polityczni to partia własnych interesów, platforma interesów wąskich grup. Ale dzisiaj myślę, że to jest platforma obcych interesów – stwierdził.

– Zobaczcie, jak oni zareagowali na raport o stratach wojennych. Nasza świętość; każdy z nas ma w rodzinie babcię, dziadka, mamę, tatę, pradziadka, który coś mógłby o tym opowiedzieć, jeśli żyje. Wielu z nich odeszło jako pokolenie straumatyzowane, dlatego, że to, co Niemcy nam zrobili, to było straszne ludobójstwo. Ale także pozbawili nas szans – mówił premier o Niemcach sprzed kilkudziesięciu lat, uzasadniając w ten sposób żądania kierowane do ich potomków. Politykom Platformy w temacie reparacji dał za to żółtą, a później czerwoną kartkę.

Premier Morawiecki przyznał, że w Unii Europejskiej jest dziś wiele napięć, ale nie odniósł tego do konfliktowej postawy członków własnego rządu. – Zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj jest w Unii Europejskiej, w relacjach międzynarodowych bardzo dużo napięć głównie wywołanych przez wojnę na Ukrainie. I chcę podziękować wszystkim Polakom za to, co robicie dla reputacji naszego kraju i za to przede wszystkim, co robicie dla naszych sąsiadów ukraińskim – mówił.

