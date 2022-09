Jarosław Kaczyński musiał się ewakuować bocznymi drzwiami. „Będziesz siedział”

Jarosław Kaczyński po wakacjach wznowił objazd po kraju. Prezes PiS odwiedził Małopolskę. Na początek udał się do Nowego Targu. Polityk w trakcie swojego wystąpienia pomylił Nowy Targ z Nowym Sączem, który miał odwiedzić dopiero później. Po tym jak Kaczyński opuszczał spotkanie, zrobiło się gorąco. Czekali na niego przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli odgradzali przez kordon policji.

Organizatorka spotkania posłanka PiS Anna Paluch przekonywała, że nie pozwoli na organizację burd. Kiedy lider Zjednoczonej Prawicy udawał się do samochodu w towarzystwie policji, towarzyszyły mu gwizdy, buczenie i okrzyki. Kaczyński usłyszał m.in.: „będziesz siedział”. Dodatkowo manifestanci mieli transparenty np. z ośmioma gwiazdkami. Na innych widać było hasło: „spiep***j dziadu”.

Jarosław Kaczyński w Nowym Targu. Prezes PiS zaapelował do swoich zwolenników

Na samym spotkaniu prezes Prawa i Sprawiedliwości poprosił swoich zwolenników o mobilizację przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi. Kaczyński ma w planach obsadzenie ponad 20 tysięcy komisji wyborczych. Polityk zasugerował także, że opozycja nie będzie podchodzić do najbliższych wyborów w sposób uczciwy.

– Wszędzie muszą być nasi ludzie. To jest nasze wielkie zadanie. To nie jest zadanie tylko dla partii. To musi być szerszy ruch. Proszę, by już teraz na jesieni podjąć działania, mające na celu powołanie go. Tylko wtedy wynik będzie uczciwy. Zwycięski, mam nadzieję albo i nie, co wtedy byłoby tragedią. Ale sprawiedliwy – wyjaśniał Kaczyński.

