Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa TVP

O odwołaniu poinformował poseł Robert Kwiatkowski, członek Rady Mediów Narodowych.

Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych zgłoszony przez PO, powiedział portalowi Wirtualne Media, że wniosek o odwołanie Jacka Kurskiego został zgłoszony przez przewodniczącego Rady, Krzysztofa Czabańskiego. Poparli go wszyscy członkowie Rady.



Rzecznik PiS Jarosław Fogiel napisał na Twitterze, że wkrótce Jacka Kurskiego czekają „nowe zadania”. O co może chodzić? Według ustaleń „Rzeczpospolitej” dni temu toczyły się rozmowy nad przejściem Jacka Kurskiego do rządu. Według źródeł Kurski może może wejść do rządu „na kogoś więcej, niż minister”. Z informacji WPROST.pl wynika, że Jacek Kurski ma startować do Sejmu z okręgu warmińsko-mazurskiego. Wiceprzewodniczący klubu KO Sławomir Nitras napisał, że Kurski namawia Jarosława Kaczyńskiego na zmianę ordynacji do Sejmu i stworzenie 100 okręgów w miejsce obecnych 41, żeby mieć szansę na jedynkę na liście.

Senator KO Krzysztof Brejza odniósł się do kwestii inwigilacji Pegasusem. „W przeddzień procesu przeciw TVP, w którym sąd zajmie się nikczemną praktyką (zapożyczoną wprost z Rossija1) publikacji wykradzionej przez służby Pegasusem i sfałszowanej korespondencji przeciwników wladzy Jacek Kurski wylatuje z TVP” – napisał.

Jacek Kurski był prezesem Telewizji Polskiej od 2016 roku. Został odwołany w 2020 roku. Centrum Informacyjne TVP przekazało, wówczas, że na miejsce odwołanego w dniu 09.03.2020 dotychczasowego Prezesa Zarządu Jacka Kurskiego, Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała pana Macieja Łopińskiego, jako pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu”

21 maja Jacek Kurski został powołany na członka zarządu TVP, a decyzją Rady Mediów Narodowych ponownie został prezesem Telewizji Polskiej w sierpniu 2020 roku.

