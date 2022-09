Antoni Macierewicz pokazał nagrania swoich wyczynów: Skaczę do wody z 5, 10 metrów

Był szef MON w rozmowie z Telewizją Republika opowiedział nieco więcej o swoim niezwykłym hobby – skokach do wody. W programie „Poza polityką” mówił, że na basenie stara się być co drugi dzień i najchętniej skacze z wież 5- i 10-metrowych. – W Warszawie jest jedna taka wieża, w Pałacu Kultury – poinformował. Tłumaczył, że im wyższa wieża, tym mniejszej sprawności fizycznej wymaga, dając dodatkowe możliwości akrobacji. Polityk podczas skoków wykonuje bowiem przewroty w przód i w tył. Podkreślał, że w młodości wystarczała mu do tego wysokość trzech metrów.

Macierewicz wyjaśniał, że skoki do wody to specyficzny sport, w którym trzeba pokonać strach. Zapewniał jednak, że jest to naturalny element różnych niebezpiecznych działań i nie należy się lękiem zbytnio przejmować, tylko go przezwyciężyć. Jak podsumował, ostatecznie skoki są dla niego formą odpoczynku psychicznego. Na poparcie swoich słów polityk udostępnił dziennikarzom kilka nagrań swoich wyczynów. Nie wiadomo, kiedy ani gdzie zostały one zarejestrowane. Trzeba jednak przyznać, że robią wrażenie.

O ciekawym hobby Antoniego Macierewicza opinia publiczna wiedziała już od jakiegoś czasu. Onet pisał na przykład, jak ówczesny szef MON korzystał z basenu żandarmerii wojskowej, na którym specjalnie dla niego zamontowano trampolinę. Czasami kierownik obiektu musiał w nocy otwierać obiekt tylko dla polityka. W tweecie z 2015 roku skok Macierewicza pokazał jego młody doradca, Edmund Janniger. Z kolei w 2013 roku Jacek Kurski informował internautów, że Antoni Macierewicz jest byłym wicemistrzem Polski w tego typu skokach.

