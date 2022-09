Kaczyński zapowiedział powrót do reformy sądów. Ziobro: Projekt od pięciu lat czeka na zgodę polityczną

W niedzielę w czasie wizyty w Stalowej Woli prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że „niedługo wejdzie pod obrady Sejmu, gotowa już od dawna reforma” zakładająca spłaszczenie struktury sądów. Jak wskazał, „wszystkie sądy pierwsze instancji staną się sądami okręgowymi”.

Spłaszczenie struktury sądów. Co z reformą?

W poniedziałek, czasie konferencji prasowej w Toruniu, minister sprawiedliwości i prokurator generalny był pytany o to, kiedy rozpoczną się prace nad projektem zmian w strukturze sądów. – Od pięciu lat w Ministerstwie Sprawiedliwości, w szufladach, czeka na zgodę polityczną projekt spłaszczenia struktury sądownictwa w Polsce – zwrócił uwagę Ziobro.

– W Polsce mamy bardzo skomplikowaną strukturę sądownictwa. Ona jest wieloszczeblowa. Mamy sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne i wreszcie Sąd Najwyższy. Mamy aż cztery stopnie sądownictwa. Natomiast my proponujemy, aby spłaszczyć tę strukturę, żeby były sądy pierwszej i drugiej instancji jako sądy powszechne. To byłaby struktura bardzo prosta, jasna. Przybliżylibyśmy sądy do ludzi. Nie zastanawialiby się obywatele, który sąd jest właściwy w ich sprawie, czy rejonowy, wojewódzki czy może apelacyjny. Tylko byłoby jasne – mówił minister.

Ziobro podkreślał, że „rozdział pracy w tych sądach spowodowałby również istotne zmniejszenie funkcji administracyjnych pełnionych przez sędziów”. – Około tysiąca sędziów, zamiast zajmować się przekładaniem papierów na biurkach, zajmowałaby się orzekaniem – dodał.

Sędziowie pokoju? Ziobro: Jestem otwarty

- Uważam, że tworzenie tego projektu jest ważne i można go połączyć z sędziami pokoju. Natomiast wprowadzenie instytucji sędziów pokoju bez spłaszczenia struktury sądownictwa jeszcze bardziej by tę strukturę komplikowało, bo mielibyśmy już pięcioszczeblową strukturę. Nie chodzi o komplikacje, tylko chodzi o uproszczenie. Jestem jak najbardziej otwarty, żeby wprowadzić sądy pokoju w ramach całej reformy, która uprości cały system – zaznaczył Ziobro.



