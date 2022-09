Jacek Kurski odwołany, a jego żona wraca do TVP. Ma pokierować popularnym programem

Według informacji, do których dotarł Press.pl, Joanna Kurska ma kierować zespołem „Pytania na śniadanie”, czyli popularnego porannego programu, nadawanego na antenie Dwójki. Żona Jacka Kurskiego ma rozpocząć pracę już we wtorek 6 września.

Joanna Kurska wraca do TVP?

Kurska pracowała już w TVP w 2016 r. – była dyrektorką biura programowego i dyrektorką biura marketingu. Odeszła jednak ze stacji po tym, jak zaczęła prywatnie spotykać się z Jackiem Kurskim. „Zgodnie z najwyższym standardem etyki i profesjonalizmu dyrektor Joanna Klimek zakończyła pracę w telewizji ze względu na nawiązanie osobistej relacji z prezesem Jackiem Kurskim” – przekazało wówczas biuro prasowe TVP. W lipcu 2018 r. para wzięła ślub cywilny, a w lipcu 2020 r. ślub kościelny. Uroczystość odbyła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

Wcześniej Kurska przez kilkanaście lat była zawodowo związana z telewizją Polsat. Zajmowała tam m.in. stanowisko wydawcy programów publicystycznych jak „Gość Wydarzeń”, „Daję słowo”, czy „Państwo to my”.

„Cóż jest winna moja żona, że się we mnie zakochała, a ja w niej?”

Kilka dni temu portal Pudelek.pl zapytał Jacka Kurskiego, czy jego żona wróci kiedyś do TVP. – Umówiliśmy się, że wtedy, kiedy ja przestanę być prezesem telewizji. To jest straszna kara, być może przesadna, jaką sobie wyznaczyliśmy. Bo naprawdę, cóż jest winna moja żona, że się we mnie zakochała, a ja w niej? – odpowiedział wówczas Kurski. – Mam wobec niej wyrzuty sumienia, bo była doskonałym dyrektorem programowym. To był ten moment zawodowy, który koronuje pracę i w momencie, kiedy została tym dyrektorem, musiała przestać nim być, więc ją zawsze przepraszam za to – dodał.

Jacek Kurski odwołany

W poniedziałek w południe Jacek Kurski niespodziewanie został odwołany z funkcji prezesa TVP. Wniosek o odwołanie złożył przewodniczący Rady Krzysztof Czabański, a decyzja zapadła jednogłośnie. Następcą Kurskiego w TVP został Mateusz Matyszkowicz.

Kurski skomentował swoje odwołanie na Twitterze. „Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być Prezesem TVP” – poinformował. „Wiem, że przede mną kolejne wyzwania” – dodał. „Telewizja, kt. oddałem 7 ostatnich lat jest dziś u szczytu potęgi, wspaniała jak nigdy. Z serca dziękuję Widzom i ludziom TVP” – napisał Kurski.

