Przebudzenie Polski 2050 Hołowni. Nowa rzeczniczka i „mobilna konwencja”

Przez całe lato najważniejsi politycy PiS i PO regularnie spotykali się z wyborcami w miasteczkach i wsiach całej Polski. Partia Szymona Hołowni, której sondaże dają szanse na trzeci najlepszy wynik, zachowywała się w tym okresie zaskakująco biernie. W końcu jednak Polska 2050 postanowiła dołączyć do wyścigu wyborczego, zapowiadając... „mobilną konwencję”.

– Dzisiaj chcemy – po raz kolejny, bo to jest specjalność naszej partii – odwrócić politykę. Zostawić starą, zacząć nową. W starej polityce lider staje w środku sali, i zwozi mu się autobusami kilka tysięcy ludzi z całej Polski, żeby go czcili, żeby go słuchali, bili mu brawo i skandowali jego imię. Widzieliśmy to w ostatnich miesiącach często. A my chcemy to kompletnie odwrócić. Polska 2050 dziś jedzie do tych kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy ludzi, których inni zwożą do siebie – mówił Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 podkreślał, że to on, oraz zarząd i czołowe postaci partii udadzą się „do ludzi, żeby ich słuchać, a nie kazać ludziom słuchać tego, co mają do powiedzenia politycy”. – Tak, przekraczamy ten Rubikon, idziemy w politykę – mówił Hołownia. W ramach pierwszej serii wyjazdów były dziennikarz i prezenter TVN chce udać się do 8 województw i 12 okręgów wyborczych. Zacznie od województwa lubelskiego.

Na start kampanii Szymon Hołownia przedstawił cztery główne hasła, które mają przyświecać kampanii Polski 2050. Są to „równość, praca, rodzina i wolność”. W rozwinięciu wypowiedzi tłumaczył, że chodzi o „równy dostęp do wypracowanych cywilizacyjnie osiągnięć”, „godne warunki pracy” i szacunek dla przedsiębiorców, podatków oraz prawa pracy. Pod hasłem „rodzina” rozumiał zakończenie wojny polsko-polskiej, a „wolność” opisał jako bezpieczeństwo narodowe oraz „spójność społeczną”.

Polska 2050 ma nową rzeczniczkę

5 września przedstawiono też nową rzeczniczkę prasową partii, dziennikarkę Katarzynę Karpę-Świderek. Jak podkreślono, to specjalistka w dziedzinie ekologii i zmian klimatycznych. – Wierzę w to, że partia Polska 2050 to jest partia, w której chodzi o dobro wspólne, a to dobro wspólne to jest i środowisko, i wiele innych tematów, bo jest masa rzeczy do zrobienia - mówiła.

- Mamy szalejącą inflację, mamy wojnę w Ukrainie, mamy zapaść w edukacji, mamy zapaść w systemie ochrony zdrowia i można by te tematy mnożyć. Więc ja zakasuję rękawy, wskakuję do busa i jadę w Polskę, razem z Szymonem i razem z całą ekipą Polski 2050, bo chcemy być na miejscu, chcemy rozmawiać z Polakami, no i chcemy proponować rozwiązania – zapewniała Karpa-Świderek w swoim pierwszym wystąpieniu w nowej roli.

