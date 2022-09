Sondaż CBOS: Tak złych notowań rząd Morawieckiego jeszcze nie miał

CBOS opublikował wyniki najnowszego sondażu, w którym sprawdzono, jak Polacy postrzegają rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie dają one premierowi powodów do zadowolenia. Z informacji przekazanych przez CBOS wynika, że sierpień przyniósł znaczne pogorszenie nastawienia do rządu i spadek jego notowań.

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że „ani w przypadku pierwszego, ani drugiego gabinetu Mateusza Morawieckiego nie odnotowano jeszcze tak dużej przewagi przeciwników rządu nad zwolennikami”. Autorzy badania zwrócili uwagę na fakt, że „zdecydowanie umocniły się negatywne oceny polityki gospodarczej, jak również całokształtu działań”.

Sondaż. Jak Polacy oceniają rząd Morawieckiego?

Jak podaje CBOS, 46 proc. respondentów zalicza się do grona przeciwników obecnego rządu. Jest to wzrost o 7 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. 29 proc. badanych określa się jako „zwolennicy gabinetu Mateusza Morawieckiego”, co oznacza spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z sondażem z lipca. O 2 pkt proc. - do 23 proc. - spadł także odsetek ankietowanych, którzy deklarują obojętność wobec poczynań rządu. 3 proc. respondentów nie jest w stanie jednoznacznie określić swojego stosunku wobec gabinetu Mateusza Morawieckiego.

