Emocjonalny tekst Morawieckiego dla amerykańskiego serwisu. „Niemcy zamieniły Polskę w piekło”

Premier Mateusz Morawiecki napisał dla konserwatywnego amerykańskiego serwisu informacyjnego Washington Examiner tekst z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Czytamy w nim, że zdaniem premiera Europa „wpadła w pułapkę II wojny światowej dlatego, że przez lata nie potrafiła zrozumieć i właściwie ocenić zagrożenia, jakie niosą ze sobą dwie ideologie totalitarne”. I dalej, że „sowiecki komunizm i niemiecki nazizm były dla ówczesnych elit politycznych zjawiskami kompletnie nie do pojęcia”.

Morawiecki ocenił, że nazizm i „masowa fascynacja Niemców Hitlerem nie mieściły się w granicach europejskiej wyobraźni”, bo Niemcy „przez lata pozostawały wzorem kultury wysoko rozwiniętej, niepodatnej na masowe szaleństwo”. Premier stwierdził też, że Niemcy „zamieniły Polskę w piekło na ziemi”. „To, co spotkało Polskę i to, co stało się na jej ziemiach w trakcie niemieckiej okupacji, to historia całkowitego wynaturzenia” – podkreślił premier.

„To na terenie Polski Niemcy dokonywali najbardziej okrutnych zbrodni. To na terenie Polski zbudowali większą część infrastruktury, która posłużyła do jednej z najpotworniejszych zbrodni w dziejach – Holocaustu” – kontynuował Morawiecki.

Morawiecki wytknął Europie bierność

Premier wytykał również bierną postawę Europy za czasów rządów Hitlera i zaznaczał, że dziś „stawka odpowiedzialności jest większa niż kiedykolwiek w powojennej historii”. „Hitler od samego początku sprawowania władzy w Niemczech nie ukrywał imperialnych ambicji. I krok po kroku te ambicje realizował, najpierw dokonując Anschlussu Austrii, następnie zajęcia Czechosłowacji” – zauważał Morawiecki. Jak dodał, Europa nie reagowała na kroki Hitlera, bo łudziła się, że wojny uda się uniknąć, jeśli niemieckie apetyty zostaną zaspokojone.

Morawiecki ocenił też, że Europa wciąż wypiera prawdę o swojej bierności w pierwszej fazie. „Kiedy Polska wykrwawiała się, stawiając jako pierwsza czoła zbrodniczemu reżimowi, w Paryżu czy nawet Londynie ciągle wielu wierzyło, że Hitler zatrzyma się na Warszawie. Już niedługo mieli się przekonać, jak bardzo się mylą” – stwierdził.

Czytaj też:

Sondaż CBOS: Tak złych notowań rząd Morawieckiego jeszcze nie miał