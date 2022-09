Jacek Kurski dostanie „ważne stanowisko”? „Za wcześnie, żeby o tym mówić”

W poniedziałek 5 września media obiegła informacja o tym, że Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Od tego momentu narastają spekulacje dotyczące jego przyszłości i ruszyła giełda stanowisk, które rzekomo ma objąć. Temat ten powrócił w programie „Poranna rozmowa RMF FM”.

Jacek Kurski odwołany ze stanowiska prezesa TVP. Radosław Fogiel komentuje

– Co będzie robił Jacek Kurski już wkrótce, kiedy obejmie to ważne stanowisko, które na niego czeka? – zapytał Robert Mazurek. – Za wcześnie, żeby o tym mówić. Wiem, że rozczaruję, ale będę mógł coś więcej powiedzieć, jeżeli już takie decyzje zapadną. Na razie pewnie Jacek Kurski będzie cieszył się zasłużonym odpoczynkiem przez czas jakiś – powiedział Radosław Fogiel.

– Nie mówię o ważnym stanowisku. My mówimy cały czas o jakichś zadaniach do realizowania, odpowiedzialnych na pewno – dodał. Rzecznik PiS został również zapytany, czy wyobraża sobie Jacka Kurskiego na stanowisku ministra. – Był już wiceministrem, więc czysto hipotetycznie jestem sobie w stanie wyobrazić. (…) Nie będę meblował rządu premierowi przed jakimikolwiek decyzjami – stwierdził.

Premier Mateusz Morawiecki głos w sprawie zabrał dzień wcześniej. Na jednej z konferencji prasowych został zapytany, czy Jacek Kurski wejdzie do rządu i jakie obejmie stanowisko. – Jak będą decyzje co do zmian w rządzie, to dowiedzą się państwo o tym w stosownym czasie – stwierdził szef polskiego rządu.

Czytaj też:

Terlecki ciepło o przyszłości Kurskiego: Tak wybitny znawca mediów oraz polityk nie zostanie bezrobotny