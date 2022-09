Xi Jinping wyrusza w pierwszą podróż zagraniczną od początku pandemii. Spotka się z Władimirem Putinem

Spotkanie Xi Jinpinga z Władimirem Putinem odbędzie się w czasie pierwszej zagranicznej podróży prezydenta Chin od początku pandemii koronawirusa w 2020 r. – przekazał w środę dziennikarzom ustępujący ambasador Rosji w Pekinie Andriej Denisow, a jego wypowiedź cytuje rosyjska, państwowa agencja TASS.

Władimir Putin i Xi Jinping spotkają się w Uzbekistanie

Przywódcy spotkają się na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO), który odbędzie się w Samarkandzie w Uzbekistanie w dniach 15-16 września. Będzie to pierwsze spotkanie prezydentów Rosji i Chin od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Ostatni raz Xi Jinping i Władimir Putin rozmawiali na żywo na początku lutego tego roku, w czasie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Dzień przed szczytem SCO prezydent Chin odwiedzi Kazachstan.

– Przygotowujemy się do tego. Ogólnie ten szczyt zapowiada się ciekawie, ponieważ będzie to pierwszy pełnoprawny szczyt od czasu pandemii – powiedział Denisow, zaznaczając, że „bezpośrednia komunikacja między liderami to inna jakość dyskusji”. Dodał też, że trwa ustalanie szczegółowej agendy spotkania.

Politico podkreśla, że planowane spotkanie to kolejny znak wskazujący na to, że chińsko-rosyjskie relacje pozostają silne w obliczu nieustannej presji Zachodu na Moskwę w związku z inwazją na Ukrainę. Pekin do tej pory nie potępił ataku Rosji.

Pierwsza zagraniczna podróż Xi Jinpinga po pandemii

Ostatnią wizytę zagraniczną Xi Jinping złożył w styczniu 2020 r. w Birmie. Chińska strategia „zero covid” znacznie ograniczyła podróże dyplomatów w ciągu ostatnich dwóch latach. W tym tygodniu w podróż zagraniczną wyruszył też Li Zhanshu, przewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli chińskiego parlamentu. Udał się on do Władywostoku, by wziąć tam udział we Wschodnim Forum Ekonomicznym. W środę miał spotkać się z Putinem.

