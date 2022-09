Przetasowania w sondażu zaufania do polityków. Fatalne wieści dla Ziobry i Tuska

Ranking polityków, którym najbardziej ufają Polacy otwiera Andrzej Duda. Prezydentowi ufa 48 proc. badanych. Głowa państwa nie ma jednak powodów do zadowolenia, ponieważ jak podaje CBOS, w porównaniu do lipcowego badania zaufanie do prezydenta spadło o 8 pkt proc., zaś o 9 pkt proc. wzrósł odsetek tych, którzy nie ufają prezydentowi. Na drugim miejscu uplasował się Szymon Hołownia. Zaufanie do szefa Polski 2050 zadeklarowało 40 proc. respondentów. Taki sam poziom zaufania odnotowano również w przypadku prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Tuż za podium znaleźli się Mariusz Błaszczak oraz Mateusz Morawiecki, którzy mogą liczyć na zaufanie 36 proc. ankietowanych. Szef MON i premier wyprzedzili lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza (35 proc.) oraz Jarosława Kaczyńskiego (32 proc.). Ósme miejsce w zestawieniu zajął Adam Niedzielski z zaufaniem na poziomie 30 proc. Pierwszą dziesiątkę zamykają Donald Tusk, któremu ufa 29 proc. respondentów oraz Elżbieta Witek (28 proc.).

Sondaż. Ziobro, Kaczyński i Tusk budzą nieufność Polaków

CBOS postanowił również sprawdzić w badaniu, którzy politycy cieszą się najmniejszym zaufaniem Polaków. Liderem tego niechlubnego rankingu został Zbigniew Ziobro z wynikiem 56 proc. Tuż za ministrem sprawiedliwości znalazł się Jarosław Kaczyński, który budzi nieufność 55 proc. badanych. Na najniższym stopniu podium znalazł się Donald Tusk, do którego brak zaufania zadeklarowało 53 proc. ankietowanych.

Badanie zrealizowano w dniach 14-25 sierpnia 2022 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie 1043 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania. We wszystkich przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

