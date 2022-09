Kaczyński wspomina podróż do Wiednia sprzed 30 lat. „Poczułem obcość kulturową”

Podczas debat organizowanych w ramach XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu poruszane są nie tylko kwestie związane z gospodarką. W jednym z paneli dotyczących wartości w polityce wziął udział m.in. Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podczas dyskusji z europosłami Zdzisławem Krasnodębskim i Ryszardem Legutką oraz publicystą Bronisławem Wildsteinem sięgnął pamięcią do lat 90. -

Polska była wówczas państwem imposybilnym w całym tego słowa znaczeniu. Nic się nie udawało - podkreślał. Były wicepremier wspominał także moment wejścia Polski do Unii Europejskiej. - Przyjmowaliśmy, że wejście do UE zapewni nam środki i rynek europejski, bo przecież przedtem działaliśmy w warunkach niemalże wojny celnej. Wydawało się, że żeby po prostu istnieć i się rozwijać, musimy do UE przystąpić. To było wtedy, jak sądzę, myślenie realistyczne - tłumaczył polityk.

Jarosław Kaczyński o podróży do Wiednia



Jarosław Kaczyński postanowił podzielić się także ze zgromadzoną w Karpaczu publicznością swoimi wspomnieniami z podróży do stolicy Austrii, którą odbył ponad 30 lat temu. - Nikt albo prawie nikt, pośród nas nie kwestionował obcości kulturowej. Nie ukrywam, że ją poczułem, kiedy pierwszy raz w ogóle byłem na Zachodzie, w Wiedniu. Zobaczyłem tam różne rzeczy, których teraz nie będę opisywał. To mi zupełnie wystarczyło, żeby zobaczyć, że jestem w innej strefie kulturowej, chociaż było to trzydzieści kilka lat temu, 33 dokładnie - opowiadał prezes PiS.



W dalszej części swojego wystąpienia polityk podkreślał, że „Polska nie podpisywała umowy o tym, że przyjmuje cały ten zespół kulturowy, który reprezentuje zachodnia Europa”. – Poprzedziliśmy przyjęcie do UE uchwałą Sejmu o naszej suwerenności kulturowej. Prosiłbym żeby o tym pamiętać, bo ta uchwała została przez pewną część naszej klasy politycznej zupełnie zapomniana. Uważamy każdą ingerencję w te sfery za nadużycie, złamanie prawa i realizację zasady: kto silniejszy, ten lepszy – wyjaśniał.

Czytaj też:

Europoseł PiS zaliczył sporą wpadkę. „Małżonka? Aaa, pani prezydent!”