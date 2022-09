Macron zszokowany inwazją Rosji na Ukrainę. Ujawniono nagranie rozmowy z Zełenskim

Wojna na Ukrainie trwa już od 196 dni i nic nie wskazuje na to, żeby miała się zakończyć w najbliższym czasie. Paryska korespondentka amerykańskiego radia Eleanor Beardsley udostępniła na Twitterze fragment dokumentu pokazującego, co działo się w Pałacu Elizejskim w dniu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego.

Reakcja Macrona na inwazję Rosji na Ukrainie

Zarejestrowano m.in. rozmowę telefoniczną Emmanuela Macrona i Wołodymyra Zełenskiego. Przywódcy Francji i Ukrainy omawiali ruchy rosyjskich wojsk po rozpoczęciu inwazji. Na nagraniu słuchać, co mówili oraz reakcję Marcona. – Czy to oznacza, że wysłali siły specjalne wszędzie w Kijowie? – pytał Macron. – Wszędzie – usłyszał w odpowiedzi. – W Kijowie, w Odessie i z Białorusi. Tak więc walczymy wszędzie na naszym terytorium. Wszędzie są wojska – relacjonował Zełenski.

– To jasne. To wojna totalna – stwierdził Macron. – Tak, wojna totalna – potwierdził prezydent Ukrainy. – Ok, ok – powtarzał prezydent Francji, który wyraźnie zszokowany, nie mógł znaleźć słów. – Tak – dodał Zełenski.

– Myślę więc, Emmanuelu, bardzo ważne jest, abyś rozmawiał z Putinem i bardzo ważne, aby zawiązać koalicję antywojenną – zwrócił się do Macrona Zełenski. – Jesteśmy pewni, że europejscy przywódcy i Biden mogą się połączyć i zadzwonić do niego (Putina – red.) i powiedzieć „stop”. On przestanie. On cię wysłucha – mówił.

„Niesamowity dokument”

„Ten dokument jest niesamowity, bo naprawdę zabiera cię za kulisy, tak jakbyś tam był. Rozmowy i rzeczy, w których zwykle nie uczestniczymy…” – napisała na Twitterze Eleanor Beardsley.

