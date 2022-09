Niepokojące doniesienia o stanie zdrowia królowej Elżbiety II. Nowa premier zabrała głos

„Po przeprowadzeniu dalszych badań dziś rano, lekarze Królowej obawiają się o zdrowie Jej Wysokości i zalecili, by pozostała pod nadzorem medycznym” – przekazały w czwartek w południe służby prasowe Pałacu Buckingham. „Królowa pozostaje w komfortowych warunkach w Balmoral” – dodano.

Pogorszył się stan zdrowia królowej Elżbiety II

W środę wieczorem królowa odwołała posiedzenie Tajnej Rady Wielkiej Brytanii. Rzecznik Pałacu poinformował, że zastosowała się do rady lekarzy, którzy zalecili jej odpoczynek. Wcześniej we wtorek Elżbieta II przyjęła na spotkaniu ustępującego premiera Borisa Johnsona, a następnie jego następczynię Liz Truss. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których uśmiechnięta stała obok nowej premier.

Przed godz. 14 BBC poinformowało, że do zamku Balmoral w Szkocji, gdzie przebywa królowa, jadą najbliżsi członkowie rodziny królowej: jej syn i następca tronu książę Karol z księżną Camillą oraz wnuk królowej książę William. Po pojawieniu się niepokojącego komunikatu nowa premier Wielkiej Brytanii Liz Truss, a także lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer opuścili posiedzenie Izby Gmin.

Premier Liz Truss reaguje

Szefowa rządu zareagowała na oświadczenie o stanie zdrowia królowej na Twitterze. „Cały kraj będzie głęboko zaniepokojony wiadomościami, które w porze obiadowej napłynęły z Pałacu Buckingham. Moje myśli — i myśli ludzi w całym Zjednoczonym Królestwie — są w tym czasie z Jej Wysokością Królową i jej rodziną” – napisała Liz Truss.

O modlitwie za królową zapewnia na Twitterze arcybiskup Canterbury. „Niech obecność Boga wzmocni i pocieszy Jej Wysokość, jej rodzinę i tych, którzy opiekują się nią w Balmoral” – napisał.

Wsparcie dla królowej wyrażają też w mediach społecznościowych politycy. „Myśli i modlitwy całego narodu są z Jej Wysokością Królową i jej rodziną. Wszyscy mamy nadzieję i modlimy się o jej pełne wyzdrowienie” – napisał lider Liberalnych Demokratów sir Ed Davey.

„Razem z resztą kraju jestem głęboko zaniepokojony wiadomościami z Pałacu Buckingham. W tym czasie moje myśli są z Jej Wysokością Królową i jej rodziną. Dołączam do wszystkich w całej Wielkiej Brytanii w nadziei na jej powrót do zdrowia” – to z kolei reakcja Keira Starmera.

Pałac nie informuje o stanie zdrowia królowej bez powodu

Robert Hardman, komentator i znawca brytyjskiej monarchii skomentował w rozmowie z BBC, że „Pałac zwykle nie wydaje komunikatów na temat zdrowia królowej, chyba że to jest znaczące”. „Ostatnim razem pojawiło się oświadczenie, które miało na celu poinformowanie nas na początku tego roku, że zdiagnozowano u niej covid” – powiedział.

„Ale ogólnie rzecz biorąc, uważa się, że jeśli królowa nie przechodzi jakiegoś rodzaju szpitalnej procedury medycznej, to są to sprawy prywatne… więc wyraźnie fakt, że Pałac uznał za stosowne wydać oświadczenie, jest powodem do niepokoju” – uważa Hardman.

