26 lat temu Elżbieta II odwiedziła Polskę. Aleksander Kwaśniewski: Królowa miała ogromną sympatię do Polski

Królowa Elżbieta II przybyła do Polski 25 marca 1996 r. Wizyta trwała trzy dni, do 27 marca. Na dziecińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie powitał ją prezydent Aleksander Kwaśniewski z małżonką Jolantą. W uroczystości wziął tez udział ówczesny premier Włodzimierz Cimoszewicz wraz z członkami rządu. czele. Razem z królową przyjechała 40-osobowa delegacja, w tym minister spraw zagranicznych Malcolm Rifkind, osobisty sekretarz, damy dworu, osobisty lekarz, garderobiane i fryzjer.

Królowa Elżbietą odwiedziła Polskę

Po powitaniu królowa udała odbyła krótką rozmowę z prezydentem Kwaśniewskim. Tego samego dnia Elżbieta II złożyła wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza, a w pobliżu Grobu monarchini posadziła symboliczne drzewko dla upamiętnienia 400-lecia stołeczności Warszawy. Następnie przeszła przez Stare Miasto i zwiedziła Zamek Królewski. Wieczorem w Pałacu Prezydenckim wydano oficjalny obiad na cześć pary królewskiej.

Drugiego dnia wizyty królowa wystąpiła przed połączonymi izbami parlamentu. – Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że stojąc tutaj, stoję w samym sercu polskiej demokracji – rozpoczęła swoje przemówienie z sejmowej mównicy. Przypomniała m.in. czas II wojny światowej. – Kto wie, czy płomień wolności nie zostałby zduszony, gdyby w tamtych dniach nie stała przy nas Polska – mówiła. Wsparła też aspiracje Polski do Unii Europejskiej i NATO. – Polska potrzebuje Europy. Ale także Europa potrzebuje Polski – zaznaczyła Elżbieta II, a polsku dodała: „żeby Polska była Polską”.

26 marca królewska para wydała również lunch w hotelu Bristol na cześć prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i jego małżonki. Z kolei wieczorem obejrzała w Teatrze Narodowym spektakl „Córka źle strzeżona” z muzyką Ferdinanda Herolda. Trzeciego dnia wizyty w Polsce Elżbieta II wraz z księciem Filipem odwiedzili Kraków, gdzie spacerowali m.in. po Rynku Głównym.

Aleksander Kwaśniewski: Królowa szanowała i lubiła Polaków

Wizytę królowej w Polsce wspominał na antenie TVN24 Aleksander Kwaśniewski. – Pamiętam to szczególnie, wręcz minuta po minucie. To była historyczna wizyta monarchy brytyjskiego w Polsce, nigdy wcześniej ani potem czegoś takiego nie było. To był też początek moje prezydentury – mówił były prezydent. – Wizyta była niezwykle udana – wspominał. Kwaśniewski powiedział, że Elżbieta II „pokazała wszystko, co miała najlepsze:. – Dostojeństwo, życzliwość ludzką. Zaciekawienie nami, bo byliśmy młodzi. Miała ogromną sympatię do Polski – podkreślił. – Królowa szanowała i lubiła Polaków, a Polacy lubili królową brytyjską – stwierdził były prezydent.

Jolanta Kwaśniewska: To była niezwykła wizyta. Byliśmy bardzo przejęci

Wizytę królowej wspominała też w TVN24 Jolanta Kwaśniewska. – To była niezwykła wizyta. Byliśmy bardzo przejęci. Po zaprzysiężeniu w grudniu, po paru miesiącach pierwszym gościem, który przybywał do Polski była królowa Wielkiej Brytanii. Z drżącym sercem i lekkim przerażeniem czekaliśmy na tę wizytę. Królowa wiedząc o tym, starała się podtrzymywać nas na duchu. Stwarzała wrażenie, że wie, co może dziać się w naszych sercach – mówiła była pierwsza dama. Kwaśniewska wspominała też wizytę królowej w Krakowie.

– Byliśmy na Rynku Starego Miasta. Wszędzie były tłumy. Sprawiała wrażenie, że jest bardzo szczęśliwa, że spotyka te wszystkie osoby. Kraków przywitał królową fatalną pogodą. Królowa chodziła z przezroczystym parasolem, a uśmiech nie schodził jej ust – powiedziała małżonka Aleksandra Kwaśniewskiego.

