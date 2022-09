Papież Franciszek wysłał telegram do króla Karola. „Zapewniam Waszą Wysokość o moich modlitwach”

Królowa Elżbieta II zmarła w czwartek po południu w wieku 96 lat. Obowiązki monarchy automatycznie przejął jej syn Karol. Nowy władca Wielkiej Brytanii będzie rządził jako Karol III – potwierdził oficjalnie Clarence House.

Królowa Elżbieta II nie żyje. Napływają kondolencje

Wielka Brytania pogrążona jest w żałobie. Tłumy Brytyjczyków żegnają zmarłą królową przed Pałacem Buckingham. Na nagraniach widać jak poddani składają kwiaty przed bramą pałacu i śpiewają hymn Wielkiej Brytanii. Z całego świata płyną kondolencje. Smutek wyrazili m.in. Joe i Jill Bidenowie, prezydent Francji Emmanuel Marcon, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Kanady Justin Trudeau czy prezydent Rosji Władimir Putin. Śmierć królowej poruszyła też polskich polityków na czele z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.

Papież Franciszek wysłał telegram

Kondolencje napłynęły także z Watykanu. „Głęboko zasmucony wiadomością o śmierci Jej Królewskiej Mości Elżbiety II, składam serdeczne kondolencje Waszej Wysokości, Członkom Rodziny Królewskiej, narodowi Zjednoczonego Królestwa i Wspólnoty Narodów” – napisał papież w telegramie.

Franciszek zaznaczył, że przyłącza się do każdego, kto opłakuje stratę „w modlitwie o wieczny odpoczynek zmarłej królowej i w oddawaniu hołdu jej życiu”. Papież napisał, że Elżbieta II była przykładem „niezłomnej służby dla dobra narodu”, a jej „świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa” było „niezachwiane”. „Zapewniam Waszą Wysokość o moich modlitwach o to, aby Bóg Wszechmogący wsparł Was swoją niezawodną łaską w realizacji obowiązków jako Król. Dla Was i wszystkich, którzy pielęgnują pamięć o twojej zmarłej matce, proszę o obfitość boskich błogosławieństw” – napisał w telegramie.

Elżbieta II odwiedziła Watykan

Królowa Elżbieta II spotkała się z papieżem Franciszkiem w Watykanie w kwietniu 2014 r. W czasie wizyty podarowała mu kosz wypełniony lokalnymi smakołykami oraz butelkę whisky Balmoral.

W czasie swojego życia monarchini poznała pięciu papieży, w tym Piusa XII, w czasie gdy nie była jeszcze królową. W 1982 r. Wielką Brytanię odwiedził Jan Paweł II.

