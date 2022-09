Królowa Elżbieta II nie żyje. Symboliczny ruch rządu Indii

W czwartek 8 września brytyjska rodzina królewska poinformowała o śmierci królowej Elżbiety II. Monarchini ostatnie dni spędziła w Balmoral. Miała 96 lat. „Dzień śmierci mojej ukochanej mamy to moment największego smutku zarówno dla mnie, jak i wszystkich członków brytyjskiej rodziny królewskiej" – napisał król Karol w pierwszym oświadczeniu, które wydał w nowej roli.

„Głęboko opłakujemy odejście umiłowanej władczyni i ukochanej mamy. Mam świadomość, że jej strata będzie głęboko przeżywana nie tylko w całym kraju, a również w całej Wspólnocie Narodów” – dodał monarcha. Data pochówku królowej Elżbiety II nie została jeszcze podana do wiadomości opinii publicznej.

Elżbieta II nie żyje. Indie pożegnają królową w symboliczny sposób

Po tym, gdy informacja o śmierci królowej obiegła media, do Wielkiej Brytanii zaczęły płynąć wyrazy współczucia z całego świata. Kondolencje złożyli m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Joe Biden, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Kanady Justin Trudeau oraz Władimir Putin.

Jak podaje Reuters, rząd Indii zdecydował się w symboliczny sposób upamiętnić zmarłą monarchinię. „Jako dowód szacunku do królowej Elżbiety II rząd Indii postanowił, że 11 września na terenie całego kraju będzie obowiązywała jednodniowa żałoba państwowa” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu, które przytacza „The Times of India”. W najbliższą niedzielę flagi narodowe, które znajdują się na oficjalnych, państwowych budynkach, zostaną obniżone do połowy masztu.

