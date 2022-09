Ofensywa Kijowa. Ostatni dzwonek dla Niemiec i Francji, skorzystają wreszcie z okazji?

Ukraińska ofensywa wokół Charkowa to kolejny dowód na to, jak łatwo i skutecznie można zadać Rosji poważny cios militarny i zepchnąć ją do defensywy. Nasi zachodnioeuropejscy sojusznicy powinni wziąć sobie do serca tę lekcję i zerwać z polityką reglamentowania pomocy wojskowej, której Ukraińcy potrzebują do całkowitego wyparcia agresora poza swoje granice.

Zwlekanie z tą decyzją może być dla przywódców w Berlinie i Paryżu bardzo kosztowne. Już teraz przecież sukcesy w najważniejszej od czasów Hitlera wojnie w Europie osiągane są właściwie wyłącznie w opozycji do tego, co w sprawie Rosji próbują forsować Francja i Niemcy.