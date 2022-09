Abp Jędraszewski o „przemyśle produkującym dzieci”. Szokujące słowa metropolity krakowskiego

W niedzielę do Kalwarii Zebrzydowskiej w Małopolsce dotarła 30. Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Wzięło w niej udział około 60 tys. wiernych. Wziął w niej także udział arcybiskup Marek Jędraszewski, który wygłosił w czasie mszy kazanie. Metropolita krakowski mówił w nim o kwestiach aborcji i in vitro. Duchowny odniósł się do zapowiedzi lidera PO Donalda Tuska, zgodnie z którą na listach partii nie będzie miejsca dla polityków, którzy nie popierają projektu dotyczącego aborcji do 12. tygodnia. Były premier podkreślił też, że aborcja jest „decyzją kobiety”, a „nie policjanta, prokuratora czy działacza partyjnego”.

– Co to za partia szukająca osób, które chciałyby uchwalić przestrzeń prawną do legalnego zabijania nienarodzonych dzieci? Co to za ludzie? Dając to kryterium, absolutnie nie mówi się o życiu dziecka, o dobru kobiety, społeczeństwa, narodu – przekonywał abp Jędraszewski w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Abp Jędraszewski o „przemyśle produkującym dzieci”

Metropolita krakowski mówił też o małżeństwie, LGBT i in vitro. – Jak to możliwe, że człowiek odwraca się od zamysłu Boga Stwórcy, który powołał do istnienia człowieka na swój obraz i podobieństwo jako kobietę i mężczyznę, i tworzy sobie zupełnie nowe definicje tego, czym jest małżeństwo i rodzina, propagując związki jednopłciowe, zalecając swoisty „przemysł” produkujący dzieci, opowiadający się za ideologią gender, promujący wszelkie ruchy związane z LGBT+? Jak to jest możliwe? – pytał. Stwierdził też, że”przecież w gruncie rzeczy jest to wbrew zdrowemu rozsądkowi'. – A jednak to się dokonuje. (...) Biada ludziom, którzy mają odwagę, zwłaszcza nauczyciele na Zachodzie, mówić, że chłopiec to chłopiec, a dziewczynka to dziewczynka – stwierdził.

W kontekście aborcji przywołał też postać Stanisławy Leszczyńskiej, która pomagała jako położna więźniarkom KL Auschwitz-Birkenau. – Tacy ludzie tworzą etos Europy, wpisują się w wielką tradycję chrześcijaństwa, bez którego Europy nie można zrozumieć. Jak na tym tle pojąć, że aborcja ma się stać prawem każdej kobiety i że uważa się to za jedno z najbardziej cennych tzw. europejskich wartości? – stwierdził.

