„To nie sondaż, to prawdziwe wyniki”. Donald Tusk pokazał, jak wzrosły ceny

„To nie sondaż, to prawdziwe wyniki: cukier 92%, olej 73%, margaryna 58%, masło 45%, mąka 38%, ryż 30%. Tyle podrożały rok do roku!” – napisał w poniedziałek na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. „Wybory? Łatwiej będzie wygrać niż dożyć!” – stwierdził były premier.

twitter

Ceny idą w górę

Z najnowszego „Indeksu cen w sklepach detalicznych”, przygotowanego przez UCE Research i Wyższe Szkoły Bankowe, wynika że w sierpniu tego ceny w sklepach były średnio wyższe o 23,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Drożej jest we wszystkich z 12 przeanalizowanych kategoriach produktów. We wszystkich przypadkach odnotowano też dwucyfrowy wzrost cen. Z analizy wynika, że najbardziej – o 58,9 proc. – podrożały produkty tłuszczowe, w tym olej – o 73,2 proc., margaryna – o 58,4 proc., i masło – o 45,2 proc. Wyraźnie skoczyły też ceny produktów sypkich jak cukier (o 92,2 proc.), mąka (o 37,9 proc.) czy ryż (o 29,9 proc.).

Sondaż po myśli PO

Z kolei w sobotę lider PO udostępnił wyniki sondażu przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie oko.press, z którego wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, to wygrałaby je opozycja, a PiS nie miałby szansy rządzić nawet w koalicji z Konfederacją. Z badania wynika, że łącznie KO, Polska 2050, Lewica i PSL mogą liczyć na 51 proc. poparcia, co daje 18 pkt proc. przewagi nad PiS (33 proc.).

twitter

„Odsetek politycznej nadziei wzrósł w elektoracie KO trzykrotnie (do 74 proc.), a w elektoratach Lewicy i PSL ponad dwukrotnie (do 56 i 44 proc.). Optymistami są też wyborcy i wyborczynie Hołowni – 60 proc. oczekuje, że PiS straci władzę” – wynika z sondażu.

Czytaj też:

Mateusz Morawiecki dla „Wprost”: W przyszłym roku inflacja znowu zacznie rosnąć