Karol III wygłosił pierwsze przemówienie w brytyjskim parlamencie. „Nie mogę nie czuć ciężaru historii, która nas otacza”

W poniedziałek król Karol III przybył wraz ze swoją małżonką Camillą do Westminster Hall w Londynie, gdzie wygłosił swoje pierwsze przemówienie skierowane do parlamentu. W wydarzeniu uczestniczyli premier Liz Truss oraz członkowie Izby Gmin i Izby Lordów.

Przemówienie w parlamencie

– Nie mogę nie czuć ciężaru historii, która nas otacza i która przypomina nam o żywych tradycjach parlamentarnych, którym członkowie obu izb poświęcają się z tak osobistym zaangażowaniem dla dobra nas wszystkich – powiedział król Karol III, zaznaczając że "parlament jest żywym i oddychającym instrumentem naszej demokracji".

– Kiedy była bardzo młoda, Jej zmarła Wysokość zobowiązała się służyć swojemu krajowi i narodowi oraz zachować cenne zasady rządów konstytucyjnych, które leżą w sercu naszego narodu. Tej przysięgi dotrzymała z niezrównanym oddaniem – podkreślił. – Dała przykład bezinteresownego obowiązku, który z Bożą pomocą i waszych rad jestem zdecydowany wiernie naśladować – zadeklarował. Król zaznaczył też, że jest „głęboko wdzięczny” parlamentarzystom za sympatię okazaną po śmierci jego matki. Na zakończenie ceremonii odśpiewano „God save the King”.

Król Karol III udaje się do Edynburga

Po uroczystości w Westminster Hall Karol III wyruszył do Edynburga, gdzie wraz ze swoim rodzeństwem weźmie udział w uroczystej procesji, w czasie której trumna z ciałem królowej Elżbiety II zostaje przeniesiona z posiadłości Holyroodhouse, czyli oficjalnej rezydencji monarchy w Szkocji, do katedry St. Giles. Trumna będzie w tym miejscu wystawiona na widok publiczny do wtorku, czyli dnia, w którym zostanie przetransportowana drogą lotniczą do Londynu.

Plan uroczystości pogrzebowych

W Londynie trumna Elżbiety II zostanie ponownie wystawiona na widok publiczny, tym razem w Westminster Hall. Pogrzeb monarchini odbędzie się w poniedziałek 19 września. Trumna zostanie przeniesiona podczas procesji z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego, gdzie sprawowane będzie nabożeństwo.

Po pogrzebie trumna pojedzie w procesji z Opactwa Westminsterskiego do łuku triumfalnego Wellington Arch, a następnie stamtąd do Windsoru. Później karawan państwowy pojedzie w procesji do kaplicy św. Jerzego w zamku w Windsorze, przez Long Walk. Następnie odbędzie się nabożeństwo w kaplicy św. Jerzego. Królowa spocznie obok swojego męża, księcia Filipa.

