Ambasador USA w Niemczech krytykuje postawę Berlina. Oczekuje wypełnienia roli

Amy Gutmann od lutego jest ambasadorem USA w Niemczech. Z okazji 21. rocznicy zamachów z 11 września udzieliła wywiadu niemieckiej stacji ZDF. Dyplomatka przyznała, że wciąż pamięta przerażenie i poczucie beznadziei, które poczuła w obliczu śmierci tak wielu osób. Gutmann zaznaczyła, że wówczas Niemcy i inne kraje NATO „wsparły” Stany Zjednoczone, a teraz USA mocno „stają w obronie Ukrainy” przed rosyjską wojną napastniczą.

Amerykańska ambasador podkreśliła, że demokracji trzeba bronić i jest to „wyzwaniem naszych czasów”. Gutmann dodała jednak, że oczekuje więcej od Berlina. – Tak jak z zadowoleniem i podziwem przyjęłam wysiłki Niemiec, zwłaszcza punkt zwrotny ogłoszony przez kanclerza Olafa Scholza, a także to, co Niemcy robią w ramach wsparcia dla Kijowa, to moje oczekiwania są jeszcze większe – zaznaczyła dyplomatka.

Wojna Rosja – Ukraina. Ambasador USA w Niemczech Amy Gutmann oczekuje większego wsparcia

Gutmann wyjaśniła, że chodzi jej głównie o współpracę między Waszyngtonem i Berlinem. Ambasador USA dodała, że Niemcy już teraz wnoszą duży wkład, ale oczekiwałaby, że Berlin „przejmie większą rolę przywódczą i będzie ją wypełniać”. Gutmann przypomniała słowa niemieckiego kanclerza o tym, że „będzie stał u boku Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne”.

Dyplomatka powiedziała, że „trzeba zrobić wszystko, aby Kijów wygrał”. Stwierdziła, że „odwaga i determinacja” Ukraińców w walce jest „imponująca”. Gutmann przestrzegała także przed uzależnieniem się od rządów autokratycznych. Miała tutaj na myśli nie tylko Rosję, ale także Chiny. – Od tego, czy staniemy się zakładnikami, zależy nasz pokój i dobrobyt – podsumowała.

