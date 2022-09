Politycy PSL i PiS założyli się na wizji. Stawka jest zaskakująca

W poniedziałek 12 września w programie „Debata dnia” na antenie Polsat News doszło do nietypowej sytuacji, a punktem wyjścia do politycznego zakładu była prognoza rzecznika PSL. – PiS nie tyle, że przegra, ale przerżnie z kretesem wybory samorządowe na poziomie sejmików, dużych miast i małych miasteczek – powiedział Miłosz Motyka. Polityk dodał, że „ta władza się po prostu kończy”. – Wczoraj Ruda Śląska, jutro cała Polska – prognozował.

W ten sposób Miłosz Motyka odniósł się do wyników wyborów prezydenckich w Rudzie Śląskiej, gdzie do drugiej tury nie dostał się poseł PiS Marek Wesoły. Mieszkańcy wspomnianego miasta wybiorą swojego włodarza między dotychczasowymi wiceprezydentami Michałem Pierończykiem i Krzysztofem Mejerem.

Kazimierz Smoliński i Miłosz Motyka założyli się na antenie. Stawka jest zaskakująca

Do słów Miłosza Motyki odniósł się Kazimierz Smoliński. – To samo mówiliście przed poprzednimi wyborami – odparł polityk Prawa i Sprawiedliwości. – Założy się pan ze mną, że stracicie władzę? – ripostował Miłosz Motyka. Polityk PSL kilka razy ponowił to pytanie. Kazimierz Smoliński, dopytywany przez dziennikarkę, odparł, że: „Może się założyć”.

Zakład dotyczy wyborów parlamentarnych, a jego stawką są... dwie bańki mleka. Polityczną „umowę” ostatecznie przypieczętowało „przecięcie” przez posłankę KO Katarzynę Lubnauer. – PiS przejdzie do opozycji za rok – powiedział na zakończenie Miłosz Motyka. – Jestem przekonany, że Polacy będą pamiętali to, co robiliście i będą pamiętali, co my robimy– odpowiedział polityk PiS.

