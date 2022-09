Robert Mazurek nie odpuszczał Agnieszce Ścigaj. „Trzeba było tej pracy nie brać”

W czerwcu 2022 roku prezydent Andrzej Duda powołał Agnieszkę Ścigaj na urząd ministra-członka Rady Ministrów. Od tamtej chwili Ścigaj zajmuje się w rządzie tematyką integracji społecznej. Na antenie RMF FM musiała zmierzyć się z pozornie prostym pytaniem, które zadał jej Robert Mazurek. Chodziło o to, czym konkretnie Ścigaj zajmuje się w rządzie, jakie decyzje podjęła i jakie ważne dokumenty podpisała przez niemal trzy miesiące.

– To jest dość specyficzna sytuacja i moja rola też jest specyficzna – tłumaczyła Ścigaj. – Powołanie tego urzędu wiąże się z sytuacją, w której Polska się znalazła. Tak naprawdę pierwszym w historii przykładem, kiedy nagle napłynęło do nas dużo ludzi, którzy potrzebują włączenia, integracji społecznej – wyjaśniała, choć nie było to odpowiedzią na pytanie prowadzącego. Robert Mazurek nie odpuszczał i dopytywał, pod jakim ważnym dokumentem Ścigaj złożyła podpis.

„Za trzy miesiące konkretne mieszkania pokażę”

W końcu minister odparła, że opracowała pilotażowy program „Wzajemnie potrzebni”, który jednak musi jeszcze zostać przetestowany. Pojawił się również wątek strategii dotyczącej uchodźców oraz mieszkań komunalnych, które miały powstawać po przekształceniu pustostanów, co było jedną z pierwszych rzeczy zapowiedzianych przez Ścigaj po wejściu do rządu. – Strategia międzyresortowa musi powstać w uzgodnieniu z różnymi środowiskami. Myślę, że do końca roku zostanie przygotowana – zapewniła minister. Dodała też, że „to nie takie proste, żeby przygotować mieszkania”.

– Jeżeli to jest takie trudne, to trzeba było tej pracy nie brać – stwierdził Mazurek.

– To nie jest dla mnie za trudne, tylko to nie jest proces, który odbywa się na pstryknięcie palca – odpowiedziała Ścigaj.

Minister wyjaśniała, że została już zrobiona „inwentaryzacja” pustostanów oraz znaleziono środki na to, aby pustostany przystosować do zamieszkania. – Trzeba przeprowadzić procedurę wyłonienia gmin, to nie jest takie proste. To nie jest tak, że w ciągu miesiąca uda się to zrobić – tłumaczyła dalej Ścigaj. Jak dodała, takich pustostanów „może być 250 tysięcy”. – Za trzy miesiące konkretne mieszkania pokażę – obiecała.

