„Prometeusz polski". „Rz”: Ministerstwo dofinansowało film o Lechu Kaczyńskim

Jak podaje rp.pl, film „Prometeusz polski. Lech Kaczyński i Gruzja” to jedna z 240 produkcji, które zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podległe resortowi instytucje. Środki przyznano w ramach akcji „Polska historia na ekranach”. Reżyserem wspomnianego filmu jest 68-letni Jerzy Lubach, który tworzy filmy dokumentalne, głównie o tematyce historyczno-religijnej.

Lech Kaczyński w Tibilisi: Dziś Gruzja, jutro Ukraina…

W 2008 roku, gdy rosyjskie czołgi znajdowały się tuż przed Tibilisi, Lech Kaczyński pojechał do stolicy Gruzji i wygłosił słowa, które zapisały się w historii. – Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę – powiedział prezydent. Lech Kaczyński za swoje zaangażowanie otrzymał najwyższe gruzińskie odznaczenie – Order Narodowego Bohatera Gruzji.

Słowa, które padły w Tibilisi, są często przypominane. Mateusz Morawiecki wspomniał o nich podczas odsłonięcia Pomnika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Batumi. – Te słowa okazały się prorocze i musimy tę przestrogę wziąć sobie głęboko do serca, bo ona na naszych oczach się spełnia. (…) Niech przestrogi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, lekcje których nam udzielił, jego odwaga, jego przenikliwość, jego wiara we współpracę między wolnymi narodami, będą nam drogowskazem na długą przyszłość. Drogowskazem przyjaźni polsko-gruzińskiej, drogowskazem roli Polski i Gruzji, którą możemy jeszcze odegrać w przyszłości w ramach europejskiej wspólnoty wolnych narodów – powiedział premier.

– Pewne wydarzenia nawet incydentalne przechodzą do historii i są symbolem. Tamten wyjazd i słowa wypowiedziane przez prezydenta Kaczyńskiego takimi są – ocenił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Tomasz Siemoniak, były wicepremier i szef MON. – Mam nadzieję, że („Prometeusz polski. Lech Kaczyński i Gruzja” – red.) będzie to film rzetelny i solidny bez zadęcia i w niczym nie będzie przypominał filmu „Smoleńsk” – dodał polityk. Jak informuje „Rz”, niewiadomą pozostaje kwota przyznanej dotacji. Dziennikarze do chwili publikacji tekstu nie otrzymali odpowiedzi na to pytanie.

