Szefowa KE spotkała się z żoną prezydenta Ukrainy. „Europa będzie towarzyszyć wam na każdym kroku”

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der poinformowała w mediach społecznościowych o spotkaniu z żoną prezydenta Ukrainy Ołeną Zełenską. „Z przyjemnością witam pierwszą damę. Odwaga narodu ukraińskiego poruszyła i zainspirowała cały świat. Europa będzie towarzyszyć wam na każdym kroku” – zaznaczyła szefowa KE na Twitterze. Dodała do tego hasztag #StandStrongTogether.

Ołena Zełenska gościem honorowym Ursuli von der Leyen podczas orędzia o stanie UE

Von der Leyen zaznaczyła również, że Zełenska będzie jej gościem honorowym podczas środowego orędzia przewodniczącej Komisji Europejskiej o stanie Unii Europejskiej, które odbędzie się w Parlamencie Europejskim. Następnie dojdzie do debaty z europosłami. Agencja Reutera zaznaczyła, że od szefowej KE oczekuje się podczas przemówienia przedstawienia pakietu środków przeciwdziałających gwałtownie rosnącym cenom energii w Unii Europejskiej.

EuroPAP News podkreślił, że „będzie to okazja do zademonstrowania odpowiedzialności Komisji Europejskiej przed demokratycznie wybranymi przedstawicielami obywateli UE – posłami do Parlamentu Europejskiego”. Eurodeputowani wezmą pod lupę prace KE i dopilnują, aby kluczowe troski Europejczyków zostały uwzględnione w unijnym prawodawstwie.

Aktywność pierwszej damy Ukrainy

Zełenska zakomunikowała we wtorek o zebraniu 6,4 miliona dolarów z 55 krajów w ramach II Szczytu Pierwszych Dam i Dżentelmenów. Środki posłużyły do zakupu 82 karetek, które będą pomagać rannym ukraińskim wojskowym oraz cywilom. „Będziemy walczyć o każde życie, aby osiągnąć wspólny cel – zwycięstwo” – podsumowała żona Wołodymyra Zełenskiego.

