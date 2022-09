Napięty plan posiedzenia Sejmu. Wiadomo, czym zajmą się posłowie

Posiedzenie Sejmu rozpocznie się o godz. 10 w środę. Oświadczenia poselskie zaplanowano aż do godz. 2:30 w nocy. W czwartek obrady rozpoczną się o godz. 9, podobnie jak w piątek. Podczas tych trzech dni posłowie zajmą się szeregiem ustaw, w tym rządowym projektem noweli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i również rządowym projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Ten projekt ma zmienić sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, takie jak Centralny Port Komunikacyjny.

Poza tym posłowie mają przeprowadzić drugie czytanie projektu ustawy w celu przeciwdziałania lichwie, kontynuować prace nad rządowym projektem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 roku (obecnie ma działać do 31 października). Sejm zajmie się również uchwałą PiS w sprawie apelu do Komisji Europejskiej o podjęcie działań systemowych w zakresie stabilizacji cen energii. Posłowie mają też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Reparacje, nowi członkowie KRRiT, zmiany dla kierowców

Sejm zajmie się także projektem uchwały autorstwa PiS w sprawie reparacji wojennych oraz rządowym projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ten drugi projekt ma na celu stworzenie spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów i działalnością stacji kontroli. Rząd przekonuje, że znowelizowane przepisy zapewnią wysoki poziom badań technicznych i poprawią bezpieczeństwo na drogach.

W czwartek, w bloku głosowań, posłowie zdecydują m.in. o senackich poprawkach do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa zakłada, że ceny ciepła sieciowego mają być obowiązkowo ograniczone przez wytwórców, wprowadza także dodatki dla gospodarstw domowych, w których do ogrzewania używa się drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Posłowie zdecydują również o losach senackich poprawek do ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

Poza tym premier ma wygłosić informacje „na temat załamania rynku węgla opałowego skutkującego znaczącym wzrostem cen i brakiem dostaw, a także planów rządu w tym zakresie” oraz „możliwych problemów z zapewnieniem dostaw gazociągiem Baltic Pipe”. A potem na temat „zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania przeznaczonych dla polskich służb pasm częstotliwości sieci 5G z uwagi na możliwość zakłócania ich z terytorium rosyjskiego i białoruskiego”. Sejm ma też powołać członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

