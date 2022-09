Przesunięte wybory samorządowe. Paweł Szefernaker podał dwie daty

Na antenie RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker potwierdził, że wśród rozważanych terminów na zorganizowanie wyborów samorządowych dwa najbardziej prawdopodobne to 7 i 14 kwietnia 2024 roku. Taki termin przewidywał już wcześniej m.in. dziennikarz tej stacji Tomasz Skory.

Szefernaker zapewniał, że opóźnienie wyborów to „krok propaństwowy” i nie zgadzał z przytoczonym mu stanowiskiem Donalda Tuska, który mówił o „manipulowaniu terminami wyborów” i płynącym stąd „strachu”. – Wiele osób przyjmuje te argumenty. Ciężko będzie mi przekonać tych, którzy nie przyjmują żadnych argumentów ze strony PiS – mówił wiceminister.

– Wielu parlamentarzystów na początku mówiło publicznie, że to dobry pomysł, ale jak Tusk powiedział w trybie politycznym, że nie jest to do poparcia, to ciężko rozmawiać – kontynuował Szefernaker. – Boję się, że w parlamencie ta dyskusja będzie zdominowana przez politykę – dodawał, zapowiadając sejmową debatę nad przesunięciem terminu wyborów samorządowych.

Przesunięcie daty wyborów samorządowych

Zgodnie z kalendarzem wybory samorządowe powinny odbyć się jesienią przyszłego roku. Jednak w związku z wydłużeniem kadencji samorządów do pięciu lat termin głosowania zbiegnie się z terminem wyborów parlamentarnych. PiS już od dłuższego czasu przymierzał się do wydłużenia kadencji samorządów, ale oficjalnie taki krok zapowiedział Jarosław Kaczyński w czasie wizyty w Mielcu.

