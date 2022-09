Paweł Kukiz kpi z inicjatywy KO. „Tusk już rozmawiał z Putinem?”

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt uchwały dotyczący reparacji wojennych od Niemiec. Podkreślono w nim, że „należycie reprezentowane państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego”. Własne projekty zapowiedziały też Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Obywatelska. Borys Budka poinformował, że w projekcie KO będzie wskazane, że reparacje należą się Polsce zarówno od Niemiec, jak i od Rosji.

Paweł Kukiz: Tusk już rozmawiał z Putinem?

Inicjatywę Platformy Obywatelskiej wykpił w środę na antenie radiowej Trójki Paweł Kukiz. – Tusk już rozmawiał z Putinem na temat tych reparacji? Ma dobre relacje, więc może coś z tego wyjdzie – ironizował lider Kukiz'15.

Polityk podkreślał, że „Polska ucierpiała ogromnie podczas II wojny światowej” i „reparacje czy jakieś zadośćuczynienie z całą pewnością należałyby się za to, co Związek Sowiecki robił z Polską po tzw. wyzwoleniu, czyli za czasy, gdy wojska sowieckie stacjonowały teoretycznie po to, by bronić Polski, a w praktyce po to, by pilnować interesów sowieckich na terenie Rzeczpospolitej”. – W życiu nie dostaniemy od Ruskich pieniędzy. Nie ma takiej opcji – stwierdził Kukiz.

– Jestem przekonany, że Platforma doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to jest kuriozalny pomysł. To jest nie do zrealizowania, ale muszą w jakiś sposób zaistnieć i tego typu roszczenia wysuwać – wskazał. Według Kukiza to jednak „jednocześnie niestety osłabia roszczenia względem Niemiec”.

„Nie ma absolutnie żadnej szansy, żeby kopiejkę dostać”

Kukiz zapowiedział, że jeśli dojdzie do głosowania w Sejmie, to „oczywiście zagłosuje za reparacjami wobec Rosji”. – Ale zdaję sobie sprawę, że nie ma absolutnie żadnej szansy, żeby kopiejkę od nich dostać. My się musimy modlić o to, żeby oni (Rosjanie – red.) tutaj nie weszli, a co dopiero żądać od nich pieniędzy – stwierdził.

