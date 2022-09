Gorący początek obrad Sejmu. Nowacka zażądała „ukarania kłamcy smoleńskiego”, Macierewicz zareagował

Ogromne emocje w Sejmie wywołały ustalenia dziennikarza TVN24, który dotarł do niepublikowanych dotąd dokumentów dotyczących katastrofy smoleńskiej. Z reportażu programu „Czarno na białym” wynika, że podkomisja smoleńska nie ujawniła wszystkich materiałów, którymi dysponowała, a Antoni Macierewicz miał ukrywać dowody, które nie wpasowywały się w narrację o rzekomym zamachu. Podkomisja smoleńska oświadczyła, że opublikowała wszystkie materiały, a stacji zarzuciła „manipulację faktami”.

Nowacka do Kaczyńskiego: Jak pan może patrzeć w lustro?

Tuż po rozpoczęciu środowych obrad Sejmu na mównicę weszła Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. – Panie premierze, zwracam się do pana z prośbą o natychmiastowe rozwiązanie podkomisji smoleńskiej i o ukaranie tego kłamcy smoleńskiego za fałszerstwa dokumentów – zażądała posłanka, za co dostała brawa z ław opozycji. Następnie zwróciła się do prezesa PiS. – A do pana, panie Kaczyński, mam tylko jedno pytanie: jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii robił politykę, na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam przejąć władzę – mówiła wzburzona Nowacka. – Jak panu nie wstyd, panie Kaczyński, doprowadzić do podziału Polski, robić czystą politykę? Pan się śmieje. Hańba! Hańba na wieki! – grzmiała posłanka.

Macierewicz odpowiada: To TVN ukrywa wyniki badań

Na jej wystąpienie zareagował Antoni Macierewicz, na co opozycja zareagowała krzykami. – Ja spokojnie mogę poczekać, aż ci, którzy doprowadzili do oddania Rosji wszystkich dokumentów, skończą krzyczeć, bo oni krzyczą ze strachu, broniąc Tuska, który oddał wszystkie badania stronie rosyjskiej, w tym pan Grabarczyk odegrał bardzo istotną rolę – powiedział Macierewicz. Były minister obrony zapewniał, że „raport NIAR (Instytutu Badań Lotniczych z Wichita w Stanach Zjednoczonych – red.) jest w pełni przedstawiony w dokumentach podkomisji”. – To TVN ukrywa wyniki badań i symulacji pokazujące, że samolot rozbija się inaczej niż wynika to z badań pana Millera i pani Anodiny – bronił się Macierewicz.

Witek upomina Gawkowskiego: Przywołuję pana do porządku!

Na mównicy pojawił się też Krzysztof Gawkowski z Lewicy. – Miał być wniosek formalny o drożyźnie, ale ten absolutny kłamca z tej mównicy obraża Polskę i Polaków – wskazał poseł. Na te słowa z oburzeniem zareagowała marszałek Sejmu. – Przywołuję pana do porządku! – oświadczyła. Gawkowski jednak kontynuował. – Miał być marszałek senior, jest marszałek obłudy, kłamstwa i nieprawdy! Tańczy na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej. Koniec z tą hańbą dla tego Sejmu! (...) Kim pan jest? Kim państwo jesteście? Budujecie mit smoleński, zamiast uczcić pamięć ofiar. Panie Macierewicz, pana osądzi historia i Polska osądzi to, co pan robi. Wstyd, że jest pan posłem – mówił.

– Proszę się dziesięć razy zastanowić zanim pan coś powie z tej mównicy. To się nie mieści w mandacie poselskim, oskarżanie kogoś o coś takiego – upomniała Gawkowskiego Elżbieta Witek

