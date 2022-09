Kanclerz Niemiec: Niemiecka broń miała decydujące znaczenie w ostatnich sukcesach Ukrainy

W czasie środowej konferencji prasowej w Berlinie Olaf Scholz bronił decyzji Niemiec w sprawie dostaw broni Ukrainie i odpierał krytykę, która spadła za to na rząd. – Można powiedzieć, że właśnie broń, którą Niemcy dostarczyły Ukrainie, ma decydujące znaczenie dla postępu konfliktu na wschodzie Ukrainy, a także przyczyniła się do zmiany sytuacji – powiedział kanclerz Niemiec, cytowany przez serwis „Politico”.

Kanclerz Niemiec broni decyzji ws. dostaw broni na Ukrainę

Scholz podkreślał, że wkrótce jego kraj dostarczy Ukrainie także system obrony przeciwlotniczej IRIS-T, który jest „nowoczesnym sprzętem, którego nie używa nawet Bundeswehra”. Jednak wykluczył przekazanie Kijowowi czołgów Leopard czy Marder, wskazując, że takie kroki muszą być uzgodnione między sojusznikami, oraz, że żaden inny kraj nie wysyła zachodnich czołgów bojowych na Ukrainę.

„Politico” przypomina, że w środę minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock z Partii Zielonych zaapelowała, aby Niemcy i inni sojusznicy nie zwlekali z decyzją o wysłaniu czołgów na Ukrainę. „Jeśli chodzi o nowoczesne czołgi bojowe, decyzje można podejmować tylko wspólnie, w koalicji i na arenie międzynarodowej” – powiedziała w rozmowie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. „Ale w decydującej fazie wojny, w której obecnie znajduje się Ukraina, nie sądzę, że jest to decyzja, którą należy długo odkładać” – zaznaczyła.

Olaf Scholz rozmawiał z Putinem

W czasie konferencji prasowej Olaf Scholz odniósł się też do wtorkowej rozmowy telefonicznej, którą odbył z Władimirem Putinem. Kanclerz Niemiec wezwał prezydenta Rosji do jak najszybszego wycofania wojsk z Ukrainy, podkreślił potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni atomowej w Zaporożu i zaapelował do Putina o dalsze wdrażanie porozumienia dotyczącego zboża.

– Niestety nie mogę powiedzieć, że obecnie wzrosła tam świadomość, że rozpoczęcie tej wojny było błędem – skomentował Scholz. – Nic nie wskazywało również na to, że pojawiały się tam nowe postawy – dodał.

Czytaj też:

Wysłannik Putina miał wynegocjować porozumienie z Ukrainą. Reakcja prezydenta zepsuła plany