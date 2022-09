Najnowszy sondaż. PiS bez samodzielnych rządów, sześć partii w Sejmie

Z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że PiS i Solidarna Polska mogą liczyć na 31,6 proc. poparcia (spadek o 3,3 pkt. procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem). Nieznaczny spadek odnotowała też Koalicja Obywatelska (0,4 pkt. Proc.). Chce na nią głosować 26,1 proc. wyborców. Podium zamyka partia Szymona Hołowni. Na Polskę 2050 głos chciałoby oddać 13,4 proc. ankietowanych. Towzrost o 1,8 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. Do Sejmu dostałyby się jeszcze trzy ugrupowania: Lewica (9,2 proc. poparcia), PSL-Koalicja Polska (6,2 proc.) oraz Konfederacja (5,6 proc.). 7,9 proc. respondentów nie wie, na kogo oddać głos.

Kosiniak-Kamysz o opozycji w wyborach: Im mniej list, tym lepszy wynik

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w programie „Onet Rano” ocenił, że przed wyborami może nastąpić duża mobilizacja i frekwencja będzie wyższa, niż wskazuje sondaż.

– To będą wybory, które będą decydować nie tylko o kolejnych 4 latach, ale myślę, że o kolejnych dekadach, następnych 40 latach rozwoju Polski, miejscu Polski w Europie i na świecie. Mobilizacja będzie dużo większa. Ja bym oceniał, że to będzie najwyższy wynik frekwencyjny od 1989 r., od zmian w naszym kraju. Ta mobilizacja dopiero nastąpi w ostatnim etapie – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że nie sądzi, by opozycja poszła do wyborów rozdrobniona, ale nie spodziewa się też wspólnej listy.

– Im mniej będzie tych list, jak będą dwie-trzy, to na pewno ten wynik będzie lepszy i przewaga później w miejscach w parlamencie może być jeszcze wyższa. Najbliższe pół roku to czas dla liderów politycznych, by wypracować najlepszy model startu – mówił.

