Jarosław Kaczyński postawił do pionu dziennikarkę. „To kwestia kultury osobistej”

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w piątek 15 września konferencję prasową z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Na briefingu pokazano spot pod hasłem „Dziś Europa mówi po polsku”. W materiale przytoczono wypowiedzi szefowej KE Ursuli von der Leyen i premier Finlandii Sanny Marin, które przyznały rację Polsce ws. prowadzenia polityki przeciwko Rosji. Uderzono także w Donalda Tuska i PO.

Po konferencji polityków przyszedł czas na pytania od dziennikarzy. Jedno z pytań zadała dziennikarka serwisu i.pl Lidia Lemaniak. – Drodzy panowie, ostatnio w rozmowie z portalem i.pl pan marszałek Ryszard Terlecki, mówiąc o prezesie Jacku Kurskim, powiedział, że tak wybitny znawca mediów i polityki nie pozostanie bezrobotny, a pytania o to, czy wejdzie w skład rządu, należy kierować do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego – zaczęła reporterka.

Przyszłość byłego prezesa PiS Jacka Kurskiego. Jarosław Kaczyński skupił się na innej rzeczy

Następnie reporterka skierowała pytanie do „obu panów, czy potwierdzają te doniesienia medialne mówiące o tym, że były prezes TVP wejdzie w skład rządu, a jeśli tak, to w jakim charakterze”. Głos zabrał prezes PiS, któremu nie spodobał się użyty zwrot grzecznościowy. – Dziękuję bardzo. Dziękuję za tych drogich panów, bo to rzeczywiście rzadko nam się to zdarza, ale co do stosowności tego można mieć wątpliwości, ale to już jest kwestia kultury osobistej – stwierdził.

Kaczyński przechodząc do odpowiedzi na pytanie ws. Kurskiego wyjaśnił, że „decyzje w tej sprawie podejmuje kierownictwo rządu i partii, tak jest we wszystkich ustrojach demokratycznych”. Lider Zjednoczonej Prawicy podsumował, że rozstrzygnięcie przyszłości byłego prezesa Telewizji Polskiej jeszcze nie zapadło. Z premier nie odniósł się do pytania.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński zaatakował TVN, przypominając film wyemitowany przez... TVP